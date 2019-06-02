Pompeo ve Kushner, Bilderberg toplantılarına katıldı

Pompeo'nun yanı sıra toplantılara NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Hollanda Kralı Willem-Alexander, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'nin de iştirak ettiği kaydedildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 30 Mayıs'ta başlayan toplantılara ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Trump'ın damadı Kushner de katıldı.

Gizlilik kuralları nedeniyle komplo teorileri ve protestolara neden olan geleneksel Bilderberg toplantıları, İsviçre'nin Montrö kentinde bugün sona eriyor.

CENEVRE (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in bu yıl 67'ncisi gerçekleştirilen Bilderberg toplantılarına katıldığı bildirildi.

Bilderberg toplantılarına iş dünyasından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, eski Google Üst Yöneticisi Eric Schmidt, Ryanair'in Üst Yöneticisi Michael O'Leary ve profesyonel iş ağı LinkedIn'in kurucu ortaklarından Reid Hoffman'ın da katıldığı belirtildi.

Öte yandan, İsviçre polisi, toplantıların düzenlendiği Montrö kentinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. İsviçre medyası, tüm önlemlere rağmen şehirde bireysel protesto gösterisi yapanların fotoğraflarını paylaştı.

Ayrıca, Bilderberg toplantılarını takip etmek için Cenevre Havalimanı'na inen bazı gazetecilerin polis tarafından sorgulandığı bildirildi.

- Bilderberg toplantıları

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika arasında diyalog ve iş birliğini teşvik etmek amacıyla başlatılan Bilderberg toplantılarının ilki 1954 yılında Hollanda'nın Oosterbeek kasabasında yapıldı. Katılımcıların daha önce gündemi belirleyen konularda görüş alışverişinde bulunduğu toplantılarda, herhangi bir karar önerilmediği gibi siyasi bir açıklama ya da oylama da yapılmıyor.

Katılımcılarının, küresel meselelerin tartışıldığı uluslararası diyalog olarak nitelediği toplantıların, gizli kararların alındığı uluslararası üst yapı olduğu öne sürülüyor.

