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Pompeo ve Maas’tan müttefiklik vurgusu

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2019 23:27 | Son Güncelleme

Maas, ABD’ye Almanya’nın birleşmesinde sergilediği liderlik için teşekkür ederken, Pompeo “müthiş ortak” olarak nitelendirdiği Almanya’ya işbirliği için müteşekkir olduğunu söyledi.

Pompeo ve Maas’tan müttefiklik vurgusu

Almanya, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’üncü yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu ağırlıyor.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile Leipzig’de düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD’nin Almanya’nın birleşmesine sağladığı katkıdan dolayı teşekkür etti, “ABD’nin liderlik gücü olmaksızın Almanya birleşemezdi” diye konuştu.

"En önemli müttefik”

“Almanya’nın özgürlüğünü ve bütünlüğünü şüpheye yer olmayacak şekilde ABD’ye borçlu olduğunu” ifade eden Alman bakan, Berlin Duvarı’nın yıkılmasında Almanya’nın komşu ülkeleri ile dönemin Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov’un Perestroyka politikasının da önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

Maas, Almanya ve ABD arasında güçlü bir dostluk bağı olduğunu ifade ederken, “ABD, Avrupa’nın en önemli müttefiki ve Almanya’nın da Avrupa dışındaki en önemli müttefiki olmayı sürdürüyor” diye konuştu.

“Her iki müttefik arasında olur…”

Pompeo ise Almanya’nın uluslararası alanda sergilediği işbirliği için, “Çetrefil pek çok uluslararası konuda Almanlar müthiş bir ortak” sözleriyle teşekkür etti.

Basında iki ülke arasında çok derin görüş ayrılıkları olduğu yönünde haberler yer aldığını söyleyen Pompeo, gerçekte Almanya ve ABD’nin ortak değerler ve kaygıları paylaştıklarını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örneğin İran konusunda her ikimiz de insan hakları ihlalleri, rehineler konusunda endişeliyiz, İran’ın balistik füze tehdidinin yarattığı zorlukların, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasının yaratacağı risklerin farkındayız. Aynı kaygıları paylaşıyoruz. Dönem dönem yaklaşımlarımız farklı olabilir. Bu her iyi dost, ortak ve müttefik arasında yaşanır. Ben pek çok alanda, Alman hükümetinin bizimle hareket ederek yaptıklarından ötürü müteşekkirim.”

Pompeo asker olarak görev yaptığı köyü ziyaret etti

Alman mevkidaşı Maas ile birlikte, Almanya’nın birleşmesi öncesine kadar bir duvarla bölünmüş olan ve bu nedenle “Küçük Berlin” olarak adlandırılan Mödlareuth köyünü ziyaret ettiklerine işaret eden Pompeo, eskiden ABD askeri olarak Alman askerleriyle omuz omuza bu bölgede görev yaptığını anlattı, Almanya’nın bölünmesini “büyük acı”, birleşmesini ise “hepimizin zaferi” sözleriyle nitelendirdi.

Bu arada Pompeo'nun Mödlareuth'a 40 araçlı konvoyla gidişi sırasında meydana gelen kaza, bir araçta maddi hasara yol açtı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun bu bölgeye ziyareti ile ilgili Twitter hesabındaki paylaşımındaki şu ifadeler ise dikkat çekti:

“Bugün birleşmiş bir Almanya’yı temsil eden öğrencilerle konuştum. Geleceğe güvenle bakıyorum.”

Pompeo’nun yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından kabul edilmesi, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile görüşmesi öngörülüyor.

Berlin’e rağmen Reagan heykeli

Pompeo’nun ayrıca yarın, tarihi Brandenburg Kapısı’nın hemen yanındaki ABD büyükelçilik binası terasında, eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın yaklaşık iki metre yükseklikteki heykelinin açılışını yapması öngörülüyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre ABD Yönetimi, duvarın yıkılmasında önemli bir rolü olan Reagan’ın heykelinin Berlin’de dikilmesi için on yılı aşkın süredir Alman makamları nezdinde girişimde bulunuyordu. Ancak Alman tarafının “isteksiz” olması nedeniyle bu girişimlerinden sonuç alamadı.

Bunun üzerine ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’in, Berlin makamlarını ikna etmeye çalışmak yerine, başbakanlık ve meclis manzaralı büyükelçilik binasının terasına Reagan heykeli dikilmesini önerdiği, bu önerinin de Washington’da kabul gördüğü belirtildi.

Reagan, 12 Haziran 1987 tarihindeki Batı Berlin ziyareti sırasında, duvarın bulunduğu Brandenburg Kapısı önünde bir konuşma yapmış, bu konuşmasında dönemin Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'a seslenerek, ”Bu duvarı yık" çağrısında bulunmuştu. Yaklaşık iki yıl sonra da Berlin Duvar’ı yıkılmıştı.

dpa, afp, DW/ DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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