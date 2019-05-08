Pompeo ve Salih stratejik ortaklığı görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, başkent Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı görüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, ABD'nin Irak için önemli bir stratejik ortak olduğunu vurgulayarak, izledikleri denge siyasetiyle İran dahil tüm dost ve komşu ülkelerle dostluk köprüsü kurduklarını ifade etti.

Salih ayrıca Irak'ın diğer ülkelerle olan ilişkilerini kendi çıkarlarını önceleyerek inşa ettiğini, bölgede yeniden etkin bir rol oynamaya başladığını ve çatışmalardan uzak duran, diyalogdan yana, herkesin buluştuğu bir ülkeye dönüştüğünü ifade etti.

Pompeo da Irak'ın bölgedeki rolü, güvenliğinin artırılması, yabancı yatırımcıların bölgeye davet edilmesi ve ABD ile iyi ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabalarından övgüyle söz etti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, gece saatlerinde sürpriz bir şekilde Irak'ın başkenti Bağdat'a gelmişti.

