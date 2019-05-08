HABER

Pompeo ve Salih stratejik ortaklığı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:10 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu başkent Bağdat'taki ofisinde kabul etti

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, başkent Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı görüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, ABD'nin Irak için önemli bir stratejik ortak olduğunu vurgulayarak, izledikleri denge siyasetiyle İran dahil tüm dost ve komşu ülkelerle dostluk köprüsü kurduklarını ifade etti.

Salih ayrıca Irak'ın diğer ülkelerle olan ilişkilerini kendi çıkarlarını önceleyerek inşa ettiğini, bölgede yeniden etkin bir rol oynamaya başladığını ve çatışmalardan uzak duran, diyalogdan yana, herkesin buluştuğu bir ülkeye dönüştüğünü ifade etti.

Pompeo da Irak'ın bölgedeki rolü, güvenliğinin artırılması, yabancı yatırımcıların bölgeye davet edilmesi ve ABD ile iyi ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabalarından övgüyle söz etti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, gece saatlerinde sürpriz bir şekilde Irak'ın başkenti Bağdat'a gelmişti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Her yerde okuyorlarHer yerde okuyorlar
Bin kişiye mesleki eğitim verecek merkez için geri sayımBin kişiye mesleki eğitim verecek merkez için geri sayım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişlei Bakanı Mike Pompeo Berhem Salih ırak

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Titanik’in çanı Eskişehir’de!

Titanik’in çanı Eskişehir’de!

Saatlerce aracın koltuğundan kalkamadı

Saatlerce aracın koltuğundan kalkamadı

Son dakika! CHP YSK'ya gidiyor

Başkentte hareketlilik! 14.00'te YSK'ya gidiyorlar

Darbe girişimi davalarında sona doğru

Darbe girişimi davalarında sona doğru

Komşu evlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar

Komşu evlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar

Nusaybin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.