Pompeo: Virüsün kaynağı Çin'deki bir laboratuvar

ABD Başkanı Trump da virüsün kaynağı olarak Vuhan'daki bir laboratuvarı göstermişti.ABD'de Başkan Donald Trump'tan sonra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını dile getirdi.

ABC News'te yayınlanan "Bu Hafta" programına katılan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Sanırım Çin'in dünyayı enfekte etme ve standartların altında laboratuvarlar işletme geçmişi olduğunu tüm dünya hatırlayacaktır. Çin, dünyayı laboratuvarlarındaki başarısızlıkların sonucu olan virüslere ilk kez maruz bırakmıyor" dedi.

Koronavirüsün de Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair "muazzam" deliller olduğunu belirten Pompeo, bu kanıtların ne olduğu konusunda bilgi vermedi ancak "ciddi sayıda" olduğunu sözlerine ekledi.

"Hesabını soracağız"

Çin Komünist Partisi'nin ülkede olan bitenin tüm dünya tarafından öğrenilmemesi için elinden geleni yaptığını ve bu doğrultuda Çin'deki gazeteci ve doktorların susturulduğunu iddia eden Pompeo, Pekin yönetiminin bu tutumunun ABD'de on binlerce, küresel ölçekteyse yüz binlerce insanın hayatına mal olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, "Başkan Trump bu konuda çok açık. Sorumlu olanlardan hesabını soracağız" diye ekledi.