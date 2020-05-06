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Pompeo Yine Çin’i Hedef Aldı

06.05.2020 21:52 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak Çin’e yönelttiği sert eleştirilerini yineledi. Pompeo, virüs yüzünden yüz binlerce kişinin ölümünden Çin’i suçladı ve Pekin’e salgınla ilgili bilgileri paylaşması için bir kez daha çağrıda bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak Çin’e yönelttiği sert eleştirilerini yineledi. Pompeo, virüs yüzünden yüz binlerce kişinin ölümünden Çin’i suçladı ve Pekin’e salgınla ilgili bilgileri paylaşması için bir kez daha çağrıda bulundu.

Pompeo bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, “Biliyorlardı. Çin dünya genelinde yüz binlerce yaşamın yitirilmesini önleyebilirdi. Çin dünyayı küresel bir ekonomik sıkıntıya sürüklenmekten kurtarabilirdi’’ diye konuştu.

“Çin insanları güvende tutabilmek için ihtiyaç duyduğumuz bilgileri paylaşmayı hala reddediyor’’ diyen Pompeo, Başkan Donald Trump yönetiminin virüsün tam olarak nereden kaynaklandığı konusunda çelişkili açıklamalar yaptığı yönündeki değerlendirmeleri reddetti.

Pompeo Pazar günü, virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden ortaya çıktığına işaret eden ‘’önemli miktarda kanıt’’ olduğunu söylemiş ancak geçen hafta Perşembe günü de virüsün laboratuvardan mı vahşi hayvan pazarından mı yoksa başka bir yerden mi sızdığının bilinmediği şeklinde bir açıklama yapmıştı. ABD Genelkurmay Başkanı Mike Milley de dün Pentagon’da gazetecilerin soruları üzerine, virüsün kaynağı konusunda netliğin bulunmadığını belirtmişti.

Pompeo bugünkü basın toplantısında da, ABD’nin elinde kesin bir bulgu olmasa da virüsün laboratuvardan geldiği yönünde güçlü kanıt bulunduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Pompeo, ‘’Bu açıklamaların her biri birbiriyle tamamen tutarlı. Hepimiz doğru yanıtı bulmaya, netliğe ulaşmaya çalışıyoruz’’ dedi.

Çin’in, küresel aşı araştırmaları için gereken virüs örneklerini hala dışarıyla paylaşmadığını kaydeden Pompeo, Washington’ın Pekin’e adil yaklaşmadığı yorumlarını da reddetti. Pompeo, ‘’Hala şeffaf olmamayı sürdürüyorlar. Araştırmacılarımızın ya da epidemiyolojistlerimizin ihtiyaç duyduğu bu önemli bilgilere erişimine izni vermiyorlar. Amerika’nın Çin’e kabadayılık yaptığını söyleyenler var. Onlara sadece her ülke için geçerli olan bir talepte bulunuyoruz: Şeffaf olun, açık olun, güvenilir bir ortak olun. Bunlar onların da söylediklerinin aynısı. Çinliler işbirliği yapmak istediklerini söylüyorlar, harika, işbirliği icraat gerektirir’’ diye konuştu.

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