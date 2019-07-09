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Pompeo'dan ABD'li kanaat önderi Hamza Yusuf'a danışmanlık görevi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 22:40 | Son Güncelleme

ABD'nin tanınan kanaat önderlerinden Hamza Yusuf, ABD Dışişleri Bakanlığına insan hakları danışmanı olarak atandı - Yusuf, "Başkan Donald Trump yönetiminin politikalarına alet olduğu" gerekçesiyle ABD'li Müslümanların tepkisini topladı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin tanınan kanaat önderlerinden Hamza Yusuf, ABD Dışişleri Bakanlığına insan hakları danışmanı olarak atandı.

ABD'deki ilk İslami üniversite olan Zaytuna Kolejinin kurucusu Yusuf'un, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından belirlenen 10 kişilik danışmanlık kadrosunda yer alacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ekibin farklı etnik ve dini yapıya sahip kişilerden oluştuğunu ve amacının ABD'nin dış politikasında insan haklarının rolünü incelemek olduğunu ifade etti.

- Müslümanlardan Yusuf'a tepki

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi ile kurduğu yakın ilişki nedeniyle son dönemde ABD'deki Müslüman toplumundan ciddi eleştiriler alan Yusuf, "Başkan Donald Trump yönetiminin politikalarına alet olacağı" gerekçesiyle de eleştirildi.

Princeton Üniversitesinde İslami Bilimler Profesörü Usaama al Azami, İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesine konuşarak Yusuf'u eleştirdi.

Yusuf'un söz konusu pozisyonu kabul etmesini "Batı İslamı'nda sıkıntılı gelişme" olarak nitelendiren Azami, şu ifadeleri kullandı:

"Batıdaki en tanınmış ve kabul görmüş İslam alimlerinden birinin Amerikan tarihinin en İslam karşıtı ve rüşvetçi yönetimi ile çalışması, Müslümanlar tarafından kolayca unutulmayacak ve affedilmeyecek bir karardır. Bu durum, 9/11 saldırıları sonrasında (George) Bush yönetimine tavsiye vererek birçok Müslümanı Cumhuriyetçilere oy veremeye çağırmaktan bile kötü bir olaydır."

- BAE ile olan yakınlığı dikkati çekiyor

Yusuf'un, "Müslüman Toplumlarda Barışı Teşvik Forumu" adlı BAE merkezli bir kurumun üst düzey yöneticileri başta olmak üzere BAE yönetimi ve diğer kuruluşlarla yakın irtibat halinde olması dikkati çekiyor.

Özellikle ABD'deki Müslüman toplumu tarafından, "BAE ile olan siyasi ilişkileri sebebiyle uluslararası aktör haline geldiği" için eleştirilen Yusuf'un, ABD'deki siyasi kurumlar ve siyasetçilerle yakın ilişki kurduğu biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'li kanaat önderi Hamza Yusuf Birleşik Arab Emirlikleri (BAE)

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