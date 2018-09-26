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Pompeo'dan Avrupa ülkelerine "İran" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 01:50 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "ABD, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin, İran'a uyguladığımız yaptırımları saf dışı bırakacak özel bir ödeme sistemi kurduklarını duyurmasından son derece rahatsız ve hayal kırıklığı içindedir. Bu, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe karşı atılan en zararlı adımdır"

NEW YORK (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin, Tahran yönetimiyle ticareti sürdürmek için yeni bir mekanizma kurma planına, "Bu, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe karşı atılan en zararlı adımdır." diyerek tepki gösterdi.

Pompeo, New York'ta katıldığı bir panelde, İran yönetimine yönelik sert uyarılarını sürdürdü.

İran'ın bölgeye ve dünyaya tehdit oluşturduğunu dile getiren Pompeo, bazı ülkelerin ise buna destek olduğunu savundu.

- "Son derece rahatsızız"

Bakan Pompeo, "ABD, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin, İran'a uyguladığımız yaptırımları saf dışı bırakacak özel bir ödeme sistemi kurduklarını duyurmasından son derece rahatsız ve hayal kırıklığı içindedir. Bu, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe karşı atılan en zararlı adımdır." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu kapsamında New York'ta İran nükleer anlaşmasına taraf ülkeler olan Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın dışişleri bakanları bir araya gelmiş, toplantı ardından okudukları bildiride, katılımcıların İran ile doğalgaz dahil genel ticareti kolaylaştırmak için özel ödeme kanallarını da içeren yeni bir mekanizma inşa edilmesi konusunda anlaşma sağladığı belirtilmişti.

Bu mekanizmanın İran ile meşru ticaret yapan ekonomik aktörlere güvence sağlayacağına değinilen bildiride, tarafların bu çerçevede bölgesel ve uluslararası ortaklarla iş birliğini sürdüreceği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İRAN nükleer anlaşma

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