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Pompeo'dan Brüksel'de "İran tehdidi" görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 17:43 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Soçi'ye hareket eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu kentten önce Brüksel'de "İran tehdidine" ilişkin görüşmeler yapacak - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus: - "Bakan Pompeo, Brüksel'de İran İslam Cumhuriyeti'nin son tehdit edici eylemlerini ve açıklamalarını görüşmek üzere Avrupa müttefiklerimiz ile bir araya gelecek"

WASHINGTON (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Rusya'nın Soçi kentine hareket eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, bu şehirden önce Brüksel'e uğrayarak "İran tehdidine" ilişkin görüşmeler yapacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun programındaki gelişmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo'nun 14 Mayıs'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmeden önce Brüksel'e uğrayacağını belirten Ortagus, şunları kaydetti:

"Bakan Pompeo, Brüksel'de İran İslam Cumhuriyeti'nin son tehdit edici eylemlerini ve açıklamalarını görüşmek üzere Avrupa müttefiklerimizle bir araya gelecek. Bakan Pompeo, Orta Doğu ve dünyadaki ortak çıkarlarımızın güvenliğini sağlamak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın iş birliği yapmaya devam edecektir."

Öte yandan Ortagus, Pompeo'nun Moskova ziyaretinin, programdan çıkartıldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Mike Pompeo Morgan Ortagus Rusya

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