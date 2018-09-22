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Pompeo'dan Brunson Mesajı

22.09.2018 00:06 | Son Güncelleme

Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Dini Özgürlüklerin İlerletilmesi Konferansı’nda konuştu. Konuşmasında Türkiye’de tutuklu bulunan rahip Brunson’ı andı.

Pompeo'dan Brunson Mesajı

Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Dini Özgürlüklerin İlerletilmesi Konferansı’nda konuştu. Konuşmasında Türkiye’de tutuklu bulunan rahip Brunson’ı andı.

Dışişleri Bakanı Pompeo toplantıda dini özgürlükler konusunda Amerika’nın göstereceği çabaları anlatırken “Tüm dünyaya dini özgürlükler konusunda göstermelik çaba göstermeyeceğimizi, dünyanın her köşesinde dini özgürlükleri ilerletmek için harekete geçeceğimizi göstermeye niyetliyiz” dedi.

Pompeo konuşmasının son bölümünde rahip Andrew Brunson’a da değindi. “Adını duymuş olabileceğiniz bir kişi daha var. Rahip Brunson” diye söze girdi. Dışişleri Bakanı Pompeo Brunson’ın eve dönmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterdiklerini vurguladı. Bu sözleri salondan alkış aldı.

Pompeo, Brunson’ın haksız şekilde ev hapsinde tutulduğunu savundu, “Olması gereken yer burası, buraya dönüp dini inancını burada yaşayabilmeli” diye konuştu.

Mike Pompeo Başkan Trump’ın kendi vatandaşlarını asla unutmayacağının altını çizdi, bunun Amerika’nın en büyük değerlerinden biri olduğunu söyledi. Pompeo, “Rahip Brunson’ın döndüğü gün kalplerimiz sevinçle dolacak” ifadelerini kullandı.

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