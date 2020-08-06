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Pompeo’dan Çin ve İran Mesajları

06.08.2020 00:27 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo düzenlediği basın toplantısında Çin’in TikTok gibi uygulamalarının ABD için tehdit oluşturduğunu yineledi; “Güvenilir olmayan mobil uygulamaların ABD’deki uygulama mağazalarından çıkarılmalarını istiyoruz” dedi

Pompeo’dan Çin ve İran Mesajları

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo düzenlediği basın toplantısında Çin’in TikTok gibi uygulamalarının ABD için tehdit oluşturduğunu yineledi; “Güvenilir olmayan mobil uygulamaların ABD’deki uygulama mağazalarından çıkarılmalarını istiyoruz” dedi.

Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında öncelikle Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Daha sonra da Çin tarafından geliştirilen ve ABD’nin ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğü cep telefonu uygulamalarına değinen Pompeo bu konuda atacakları adımları sıraladı.

Pompeo, Amerika’da yasaklanması ya da bir Amerikan şirketine satılması gündeme gelen TikTok’a ve Çin tarafından geliştirilen diğer cep telefonu uygulamalarına değindi. “TikTok ve WeChat gibi uygulamalar ABD vatandaşlarının kişisel verilerine yönelik ciddi tehdit teşkil ediyor” diyen Pompeo, güvenilir olmayan uygulamaların ABD’deki mobil uygulama mağazalarından kaldırılmasını istediklerini söyledi.

Amerikan teknoloji şirketi Microsoft’un TikTok’u satın almak için görüşmelere başladığı belirtilmiş ancak Başkan Trump’ın buna sıcak bakmadığı haberleri basına yansımıştı. Pompeo, Çin’in veri depolamada kullanılan bulut (cloud) hizmeti sağlayıcılarının ABD’de hassas bilgileri toplaması, işlemesi ya da depolamasını engellemek amacıyla, Ticaret Bakanlığı ve diğer hükümet daireleriyle birlikte çalışacaklarının altını çizdi.

“İran’a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını sağlayacağız”

ABD Dışişleri Bakanı’nın gündeminde süresi Ekim ayında dolacak olan İran’a yönelik Birleşmiş Milletler silah ambargosu da vardı. Mike Pompeo, İran’a yönelik silah ambargosunun süresinin uzatılmasını sağlayacaklarından emin olduklarını belirtti; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin gelecek hafta İran’a yönelik uluslararası silah ambargosunu uzatmak üzere oylama yapacağını hatırlattı.

Tahran’la 2015 yılında imzalanan ancak Trump yönetiminin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşma uyarınca, İran’a uygulanan uluslararası silah ambargosunun süresi 18 Ekim’de doluyor. ABD’nin içeriğini hazırladığı tasarının BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilmesi için en az dokuz oya ihtiyacı var. BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olan Çin ve Rusya veto haklarını kullanacaklarını bildirmişti.

Bazı diplomatlar ise ABD’nin dokuz ülkenin desteğine alabileceğine şüpheyle bakıyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo basın toplantısında “Sunduğumuz teklif son derece makul. Bir şekilde doğru şeyi yapacak ve silah ambargosunun uzatılmasını sağlayacağız” dedi.

ABD, silah ambargosunun uzatılmaması durumunda, İran’a yönelik BM yaptırımlarının tamamını yeniden uygulamaya başlama tehdidinde bulunmuştu.

Diplomatlar ABD’nin yaptırımların yeniden devreye alınmasında zorlu bir süreçle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Böyle bir durumda, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’ne resmi şikayetini iletmesi ve Güvenlik Konseyi’nin 30 gün içinde İran’a yönelik yaptırımların hafifletilmesi sürecine devam edilmesine yönelik karar tasarısını oylaması gerekiyor. Böyle bir karar tasarısının sunulmaması halinde ise, İran’a yönelik yaptırımların yeniden uygulamaya konulması gerekiyor.

Çin ve Rusya ise İran nükleer anlaşmasından çekilen ABD'nin artık taraf olmadığını, bu nedenle tüm yaptırımların yeniden yürürlüğe konulmasını sağlayan mekanizmanın hayata geçirilemeyeceğini savunuyor.

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