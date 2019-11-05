Pompeo’dan Çin’in Uygur Politikalarına Tepki

Ailelere yönelik tacizlerin, ABD'deki Uygur aktivistlerin ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle biraraya gelmesinin hemen ardından yaşandığına dikkat çeken Pompeo, "Uygur aktivistlerin konuşma cesareti, Çin Halk Cumhuriyeti’nin dini özgürlükleri kısıtlaması insan hakları ihlallerini ortaya çıkarmak için hayatidir. Bir kez daha Pekin’i Çin dışında yaşayan Uygurlar’ı taciz ve ailelerine yönelik keyfi gözaltı uygulamalarına son vermeye, ailelerin özgürce iletişim kurmasına izin vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uyguladığı baskı politikalarıyla ilgili yazılı açıklama yapan Pompeo, "Yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşan Uygur aktivistlerin ve Şincan’daki toplama kamplarından sağ çıkanların aile üyelerini Çin’in taciz ettiği, hapse attığı ve keyfi olarak tutukladığı youndaki haberlerden endişeliyiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pekin yönetiminin yabancı ülkelerde yaşayan Uygur aktivistlerin Çin’deki ailelerini hedef aldığını ve ABD’nin bu durumdan büyük endişe duyduğunu kaydetti.

Pompeo ayrıca Çin Komünist Partisi’nin baskı politikalarından doğrudan etkilenen Ferkat Jawdut, Alfred Erkin ve Zumrat Dawut ile ailelerine Dışişleri bakanlığı adına içten taziyelerini sundu. Açıklamada, “Zumrat Dawut, Çinli yetkililerce Şincan’da son yıllarda sık sık gözaltına alınan ve sorgulanan yaşlı babasının bilinmeyen koşullar altında vefat ettiğini öğrendi” denildi.

Pompeo Eylül ayında da, Birleşmiş Milletler’in 74’üncü Genel Kurul çalışmalarında dünyanın, Çin’in Şincan bölgesinde Müslümanlık inancına ve kültürüne sahip kendi vatandaşı olan Uygurlar’ın varlıklarını tamamen silme çabalarına karşı çıkmak zorunda olduğunu söylemişti.

BM, Şincan'da en az bir milyon etnik Uygur ve diğer Müslüman'ın gözaltına alındığını açıklamış, Pekin yönetimi de Şincan'daki bu tesislerin tutsak kampları olmadığını belirterek, bu kampları “mesleki eğitim merkezleri" olarak nitelendirmişti.

