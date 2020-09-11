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Pompeo'dan Doğu Akdeniz Açıklaması

11.09.2020 16:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz’deki krizin çözümü için samimi bir diyalogun başlamasını umduklarını söyledi ve “Görüşmelerin başlayabilmesi için de önce bölgedeki mevcut askeri unsurların geri çekilmesini umut ediyoruz” dedi

Pompeo'dan Doğu Akdeniz Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan yönetimi ile Taleban arasındaki barış müzakerelerine katılmak üzere Katar’a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pompeo, Kıbrıs’la ilgili bir soruya yanıtında, Doğu Akdeniz’de devam eden gerginliklerin diplomatik yollarla çözümlenmesine odaklandıklarının altını çizdi. Bakan, Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılması kararının ise uzun süredir gündemde olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle bölgede yükselen gerginlikle ilgili olarak “Doğu Akdeniz’de bugün yaşananlar önemli ve Kıbrıs’taki liderlerle, görüşleri ve hedefleri konusunda konuşmayı istiyorum” diyen Pompeo, Başkan Donald Trump’ın bu konuda hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüştüğüne dikkat çekti. Bakan, Trump’ın her iki lidere krizin “diplomatik ve barışçı bir şekilde çözülmek gerektiği” mesajını net bir şekilde verdiğini söyledi. Pompeo, “Ben de bu konu üzerinde yoğunlaşacağım ve Doğu Akdeniz’de bugün karşılaşılan sorunlara çözüm ararken Kıbrıs’ın kaygılarını anlayıp, bunu dikkate alarak ilerleyeceğim” şeklinde konuştu.

Almanya’nın, Doğu Akdeniz uzlaşmazlığındaki arabuluculuk girişimlerinden övgüyle bahseden Pompeo, samimi bir diyalogun başlamasını umduklarını söyledi ve “Görüşmelerin başlayabilmesi için de önce bölgedeki mevcut askeri unsurların geri çekilmesini umut ediyoruz” dedi.

Bakan Pompeo, bunun üzerine yöneltilen, Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılması kararıyla ilgili olarak da, “Bu konu uzun zamandır gündemdeydi. Uzun süredir bunun üzerinde çalışıyorduk. Yıllar boyunca izlenen Amerikan politikası paralelinde bir karardı. Bu kararı almak için de doğru zamandı. Bu yüzden de kararla ilgili tüm riskleri dikkate aldığımızdan emin olduktan sonra değerlendirmelerimizi tamamladık ve hızlı bir şekilde kararı verdik” ifadelerini kullandı.

Amerika’nın bu ayın ilk haftasında, 33 yıldır yürürlükte olan Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırma kararına Türkiye’nin tepkileri sürüyor.

ABD Kongresi, 2019 yılı Aralık ayında ambargoyu kaldırma kararı almıştı. Temsilciler Meclisi ve Senato, savunma bütçesi yasa tasarısı kapsamında bu kararı almıştı.

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