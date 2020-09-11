Pompeo'dan Doğu Akdeniz Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan yönetimi ile Taleban arasındaki barış müzakerelerine katılmak üzere Katar’a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pompeo, Kıbrıs’la ilgili bir soruya yanıtında, Doğu Akdeniz’de devam eden gerginliklerin diplomatik yollarla çözümlenmesine odaklandıklarının altını çizdi. Bakan, Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılması kararının ise uzun süredir gündemde olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle bölgede yükselen gerginlikle ilgili olarak “Doğu Akdeniz’de bugün yaşananlar önemli ve Kıbrıs’taki liderlerle, görüşleri ve hedefleri konusunda konuşmayı istiyorum” diyen Pompeo, Başkan Donald Trump’ın bu konuda hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüştüğüne dikkat çekti. Bakan, Trump’ın her iki lidere krizin “diplomatik ve barışçı bir şekilde çözülmek gerektiği” mesajını net bir şekilde verdiğini söyledi. Pompeo, “Ben de bu konu üzerinde yoğunlaşacağım ve Doğu Akdeniz’de bugün karşılaşılan sorunlara çözüm ararken Kıbrıs’ın kaygılarını anlayıp, bunu dikkate alarak ilerleyeceğim” şeklinde konuştu.