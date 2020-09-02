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Pompeo’dan “Doğu Akdeniz’de Gerilimi Düşürün” Çağrısı

02.09.2020 18:38 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması geldi. Pompeo tüm taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu

Pompeo’dan “Doğu Akdeniz’de Gerilimi Düşürün” Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması geldi. Pompeo tüm taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Pompeo’nun bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlik gündeme geldi. Pompeo, tüm taraflara gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı.

Mike Pompeo Salı günü Rum lider Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD’nin 33 yıldır Güney Kıbrıs’a uyguladığı öldürücü olmayan silah ambargosunu 2021 mali yılında geçici olarak kaldırma kararı aldıkları konusundan bilgilendirmişti. Türkiye’den ise karar sert tepki gelmişti.

Mike Pompeo Salı günü Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz’de önemli bir ortaktır. Güvenlik işbirliğimizi derinleştirdiğimizi açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki mali yılda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne öldürücü olmayan savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına ilişkin kısıtlamaları kaldırıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Belarus krizinde yaptırımları değerlendiriyor

Dışişleri Bakanı Pompeo’nun gündeminde Belarus’ta tartışmalı seçimlerin ardından yaşanan olaylar da vardı. ABD’nin Avrupalı ortaklarıyla birlikte Belarus’ta insan hakları suistimallerinde bulunanlara yaptırım uygulanmasını değerlendirdiklerini söyleyen Pompeo, “Transatlantik ortaklarımızla yakın işbirliği içindeyiz” dedi.

Üst düzey bir Amerikalı yetkili, Salı günü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD’nin Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan seçimlerin sonuçlarıyla oynanmasından ve barışçı göstericilere karşı sert müdahaleden sorumlu olduğunu düşündüğü yedi kişiye yaptırım seçeneğini değerlendirdiklerini belirtmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun basın toplantısında, yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) de gündemdeydi. Mahkemeyi, Amerikalılar’ı kendi yargı alanına tabi tutmak için gayrimeşru çaba göstermekle suçlayan Pompeo, Washington’un ICC savcısı Fatou Bensouda ve mahkemenin Yargı Alanı, Tamamlayıcılık ve İşbirliği Bölümü Başkanı Phakiso Mochochoko’ya yaptırım uygulanacağını ve bazı kişilere de vize yasağı getirileceğini söyledi.

Pompeo Cumhuriyetçi Parti Kurultayı konuşmasını savundu

ABD Başkanı Donald Trump tarafından dışişleri bakanlığına atanan Mike Pompeo, Cumhuriyetçi Parti’nin kurultayında Kudüs’e resmi ziyareti sırasında orada kaydedilen bir video ile hitap etmişti.

Bu konuşma, Pompeo’nun makamını siyasi parti amaçları için kullanarak yıllardır uygulanan kuralları ihlal ettiği iddiasını gündeme getirmişti.

Cumhuriyetçi Parti Kurultayı için yaptığı konuşmayı savunan Mike Pompeo, bakanlığının değerlendirmesinde, bunun hukuk dışı bulunmadığını söyledi.

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