Pompeo'dan Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki ülkelere ziyaret turu

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, gelecek hafta İngiltere, Ukrayna, Belarus, Kazakistan ve Özbekistan'a gideceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun 29 Ocak ve 4 Şubat arasında yapacağı ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo'nun 29 Ocak'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile Londra'da bir araya geleceği belirtilen açıklamada, görüşmede, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi konularının ele alınacağı kaydedildi.

Öte yandan 30 Ocak'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşeceği belirtilen Pompeo'nun, Ukrayna Dışişleri ve Savunma Bakanı ile de bir araya geleceği belirtildi. Pompeo'nun görüşme sırasında ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan kararlı desteğine vurgu yapacağı ifade edildi.

Pompeo'nun 1 Ocak'ta ise Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei ile başkent Minsk'de görüşme yapacağı belirtilen açıklamada, "Bakan Pompeo, ABD'nin egemen, bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir Belarus'a olan bağlılığını ve ikili ilişkilerimizi normalleştirme arzumuzu teyit edecek." ifadelerine yer verildi.