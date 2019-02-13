Pompeo'dan Doğu Avrupa'ya Çin ve Rusya Uyarısı

Pompeo, bu tehditle mücadele için ABD’nin savunma işbirliği anlaşmaları ve değişim programları yoluyla bölgedeki rolünü arttıracağını vurguladı. Amerikalı bakan, ABD’nin on yıldır Orta ve Doğu Avrupa’da “kopuk” bir siyaset izlediğini, Çin ve Rusya’nın bu “boşluktan” yararlandığını öne sürdü ve şimdi bu durumu tersine çevirmeye başladıklarını savundu. Pompeo, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Çinli liderlerin bu son 10 yıl içerisinde bölgede çok daha agresif ve müdahaleci hale geldiğini belirtti.

Komünizmden geçmiş ülkelerin Çin ve Rusya’nın “yağmacı” yatırımları ve siyasi müdahalelerine karşı özellikle korunmasız olduğuna işaret eden Pompeo, Avrupa’nın enerji konusunda Rusya’ya bağımlılığı ve Çin’in Huawei teknoloji şirketi yoluyla Avrupa’nın telekomünikasyon piyasasına girmesine dikkat çekti.

Avrupa’da beş ülkeyi kapsayan turu kapsamında Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunan Pompeo, Çin ve Rusya’nın, 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana demokrasi ve serbest pazar alanlarında sağlanan ilerlemelere ikiz tehdit oluşturduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa’da komünizmin çöküşünün 30’uncu yılında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini Çin ve Rusya’nın etkisine karşı direnmeye çağırdı.

Pompeo, “Moskova enerjiyi jeopolitik amaçları için siyasi silah olarak kullanmaya devam ediyor. Polonya ve aynı düşüncedeki diğer Avrupalı müttefikler ve ortaklarla, Rusya’nın Avrupa’nın enerji ve ulusal güvenliğini baltalayabilecek aynı zamanda Ukrayna’ya zarar verebilecek Kuzey Akım 2 boru hattı projesini durdurmak için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Rusya-Almanya arasında öngörülen ve halen Baltık Denizi altında inşası devam eden boru hattı projesinde gazın Almanya’ya doğrudan ulaştırılması oradan da Avrupa geneline dağıtımının yapılması planlanıyor. Bu projeyle, birinci Kuzey Akım boru hattı üzerinden akan miktarın kapasitesinin daha arttırılması hedefleniyor.

Pompeo, Slovakya’nın başkenti Bratislava’yı son 20 yılda ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olarak bu durağında da benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Pompeo, “Avrupa’da egemenlik ve özgürlükleri aşındırmak isteyen tek ülkenin Rusya olmadığını” belirterek, “Çin’in de bağımlılık yaratma ve siyasi sistemi manipüle etmeye yönelik ekonomik ve diğer çabalarına karşı tetikte olunması gerektiği” uyarısında bulunmuştu.