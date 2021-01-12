Pompeo’dan “El Kaide’nin Yeni Merkezi İran’’ İddiası

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, El Kaide'nin İran'da yeni bir ana üs kurduğunu öne sürdü ve bu nedenle ABD'nin örgütle başa çıkmak için daha az seçeneği olduğunu söyledi. Başkan Donald Trump'ın görevinin sona ermesine yalnızca sekiz gün kala Pompeo, istihbarat topluluğu ve Kongre içindeki aksi şüphelere rağmen, İran'ın El Kaide liderlerine sığınak ve gruba destek verdiğini iddia etti. Washington’daki Ulusal Basın Kulübü’nde bir konuşma yapan Pompeo, Ebu Muhammed El Masri adıyla bilinen El Kaide'nin iki numarası Abdullah Ahmed Abdullah'ın 7 Ağustos 2020'de öldürüldüğünü de doğruladı. New York Times gazetesi geçen Kasım ayında, Afrika'daki iki ABD büyükelçiliğinin 1998 yılında bombalanmasına yardımcı olmakla suçlanan El Masri’nin İran'daki İsrailli ajanlar tarafından vurulduğunu öne sürmüştü. İran, topraklarında El Kaide "teröristi" olmadığını söyleyerek haberi yalanlamıştı. El Kaide komutanının İran’da bulunmasının bir sürpriz olmadığını Pompeo, "El Masri'nin İran'daki varlığı bugün burada olmamızın nedenine işaret ediyor. El Kaide'nin yeni bir ana üssü var: İran İslam Cumhuriyeti" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Pompeo'nun suçlamalarını Twitter’dan yalanladı ve "savaş kışkırtıcı yalanlar" olarak niteledi. İran, Trump yönetimi döneminde dört yıl boyunca hedefteydi ve Pompeo daha fazla yaptırım ve hararetli bir söylemle son haftalarda Tahran üzerindeki baskıyı daha da arttırmaya çalışıyordu. Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın danışmanları ise Trump yönetiminin, İran'la yeniden ilişki kurulmasını ve İran'ın nükleer programıyla ilgili uluslararası anlaşmaya ABD’nin yeniden katılmasını yeni yönetim için zorlaştırmaya çalıştığına inanıyor. Pompeo ayrıca İran’daki El Kaide liderlerine ve El Kaide Kürt taburlarının üç liderine yaptırımlar uyguladıklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı, Abdülrahman El Mağrebi olarak da bilinen İran’daki El Kaide lideri Muhammed Abbatay'ın konumu veya kimliğine dair bilgi sağlayanlara 7 milyon dolara kadar ödül verileceğini de açıkladı. Pompeo; geçmişte İran'ı El Kaide ile bağlantılı olmakla suçlamış; ancak somut bir kanıt sunmamıştı.