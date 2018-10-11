HABER

Pompeo'dan Endonezya'ya 12 gün sonra taziye

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 21:28 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 28 Eylül'deki deprem ve tsunami nedeniyle Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'ye 12 gün sonra başsağlığı dileğinde bulundu

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamiden büyük zarar gören Endonezya'ya 12 gün sonra taziye mesajı iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 10 Ekim'de gerçekleştirilen görüşmeye dair yazılı açıklama yaptı.

Nauert, açıklamasında, Bakan Pompeo'nun, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi'ye hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediğini ve depremden etkilenen vatandaşlar için destek mesajı verdiğini belirtti.

Nauert şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Pompeo ve Dışişleri Bakanı Marsudi, Endonezya'nın doğal afetle mücadele çabaları ve ABD'nin devam eden yardım girişimlerini ele aldı."

Öte yandan ABD'nin, Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) üzerinden toplamda 3,7 milyon dolar yardım yaptığına dikkat çeken Nauert, afetten etkilenenlere insani yardım ulaştırılması için üç adet C-130 Herkül nakliye uçağı sağlandığını kaydetti.

Pompeo'nun, 2 bin 65 vatandaşını kaybeden Endonezya'ya 12 gün sonra destek telefonunda bulunması ise dikkati çekti.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
flash!!!!flash!!!!
İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildiİstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo deprem Endonezya'nın Dışişeri Bakanı Retno Marsudi tsunami USAID

En Çok Okunan Haberler

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası ile ilgili flaş cevap!

CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası ile ilgili flaş cevap!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var

Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.