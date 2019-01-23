Pompeo'dan Filistin-İsrail sorununa ilişkin açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İsrail ve Filistin arasındaki ana farkları çözebileceğimiz, dünyayı çok uzun süredir rahatsız eden sorunların giderilmesi için iki tarafın da bir araya gelmesini sağlayabileceğimiz bir noktada olduğumuza inanıyorum." dedi.

Pompeo, İsviçre'de düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumuna video konferans yoluyla katılarak kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Filistin ve İsrail arasında barışın sağlanması planına yönelik soru üzerine Pompeo, "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen projeye atıfta bulunarak ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile çalıştıklarını ve "barışın sağlanmasına yönelik önemli adımlar" atacaklarını belirtti.

Pompeo, Filistin ve İsrail'in bir şekilde masaya oturmak zorunda olduğunu ifade ederek ABD'nin, İsrail'deki seçimlerin hemen ardından taraflar arasında yapıcı bir iletişimin sağlanması için gerekli adımları atacağını bildirdi.