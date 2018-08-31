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Pompeo’dan ‘İdlib’ Uyarısı

31.08.2018 19:36 | Son Güncelleme

Pompeo, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İdlib konusunda mesajlar verdi, “Zaten evlerini terketmek zorunda kalmış olan ve şu anda İdlib’de bulunan 3 milyon Suriyeli, bu saldırıdan acı çekecek” dedi

Pompeo’dan ‘İdlib’ Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'e olası bir operasyonun "zaten tehlikeli düzeydeki" gerilimi daha da tırmandıracağı

Pompeo, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İdlib konusunda mesajlar verdi, ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u eleştirdi.

Amerikalı bakan açıklamasında, “Zaten evlerini terketmek zorunda kalmış olan ve şu anda İdlib’de bulunan 3 milyon Suriyeli, bu saldırıdan acı çekecek. Bu hiç iyi değil” ifadesini kullandı.

Pompeo, “(Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov, Suriye ve Rusya’nın İdlib’e saldırmasını savunuyor. Ruslar ve Esat buna izin vermemeyi kabul etmişti. ABD bu durumu zaten tehlikeli düzeydeki gerilimin daha da tırmanması olarak görüyor” dedi.

BM de İdlib’e olası bir operasyonun felaket sonuçlara yol açabileceği ve yüz binlerce kişinin daha yerlerinden olacağı uyarısında bulunmuştu. BM’nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, sivillerin İdlib’den tahliye edilip hükümetin kontrolu altındaki bölgelere taşınmasını önermişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Başkanı Flippo Grandi de Cuma günü olası bir İdlib operasyonunun insani bir trajediye yol açacağı uyarısında bulundu, Şam rejiminden sivillerin can güvenliğini sağlayacak bir koridor oluşturulmasını istediğini kaydetti.

Amerikan yönetimi de İdlib konusundaki kaygılarını Rus yetkililere ilettiklerini belirtiyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise “İdlib’deki militanlar yok edilmesi gereken bir çıban” açıklamasında bulunmuştu.

İdlib Suriye’de 7 yıldır süren iç savaşın ardından muhaliflerin elinde kalan son bölge konumunda bulunuyor.

Bölgenin çoğunluğu ve bitişiğindeki Hama bölgesinin belirli kesimleri bir dizi silahlı grubun kontrolu altında bulunuyor. Bu grupların bazılarına Türkiye destek verirken, bazısı ise bağımsız İslamcı gruplar. Ancak bölgedeki en güçlü silahlı muhalif ittifaka El Kaide bağlantılı bir grup öncülük ediyor. Bu grup 3 milyon civarında kişinin yaşadığı bölgenin büyük çoğunluğunun kontrolunu elinde bulunduruyor.

Binlerce rejim askeri ve müttefik silahlı gruplar İdlib çevresinde yığınak yaparken, Suriye’nin destekçisi Rusya kıyı şeridindeki üslerine saldırmakla suçladığı “teröristlerin” kökünü kazımak için askeri operasyonun gerekli olduğunu belirtiyor.

Suriye’deki bazı muhalif gruplara destek veren Türkiye’yse tam kapsamlı bir operasyonu önlemek için uğraşıyor. Ankara olası bir operasyonun yol açabileceği insani ve güvenlik krizinden endişe ediyor.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'e olası bir operasyonun "zaten tehlikeli düzeydeki" gerilimi daha da tırmandıracağını söylediABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'e olası bir operasyonun "zaten tehlikeli düzeydeki" gerilimi daha da tırmandıracağını söyledi
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