Pompeo’dan ‘İdlib’ Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'e olası bir operasyonun "zaten tehlikeli düzeydeki" gerilimi daha da tırmandıracağı

Pompeo, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İdlib konusunda mesajlar verdi, ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u eleştirdi.

Amerikalı bakan açıklamasında, “Zaten evlerini terketmek zorunda kalmış olan ve şu anda İdlib’de bulunan 3 milyon Suriyeli, bu saldırıdan acı çekecek. Bu hiç iyi değil” ifadesini kullandı.

Pompeo, “(Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov, Suriye ve Rusya’nın İdlib’e saldırmasını savunuyor. Ruslar ve Esat buna izin vermemeyi kabul etmişti. ABD bu durumu zaten tehlikeli düzeydeki gerilimin daha da tırmanması olarak görüyor” dedi.

BM de İdlib’e olası bir operasyonun felaket sonuçlara yol açabileceği ve yüz binlerce kişinin daha yerlerinden olacağı uyarısında bulunmuştu. BM’nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, sivillerin İdlib’den tahliye edilip hükümetin kontrolu altındaki bölgelere taşınmasını önermişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Başkanı Flippo Grandi de Cuma günü olası bir İdlib operasyonunun insani bir trajediye yol açacağı uyarısında bulundu, Şam rejiminden sivillerin can güvenliğini sağlayacak bir koridor oluşturulmasını istediğini kaydetti.