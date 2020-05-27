Pompeo'dan İnternet Özgürlüğü Mesajı: "ABD Sansüre Karşı"

ABD Dışişleri Bakanlığı, İnternet Özgürlüğü Koalisyonu'nun (FOC) görevinin Corona virüsü pandemisi sürecinde de devam ettirilmesine yönelik resmi bir açıklama yayınladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İnternet özgürlüğünün her zaman teşvik edilmesi ve korunması hususunda FOC'un yanındayız" şeklindeki destek mesajıysa, Başkan Donald Trump'ın bir gün önce sosyal medyayı kapama tehdidinin ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

Bakanlığın 27 Mayıs Çarşamba günü yayınladığı resmi açıklamasında, 31 ülkeden oluşan FOC'nin görevinin İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında devam ettiği vurgulandı, "İnsanların internet dışında sahip oldukları hak ve temel özgürlüklerin internet üzerinde de korunması gerektiğine inanıyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca Corona pandemisi sürecinde internet üzerindeki faaliyetlerin daha önce hiç olmadığı kadar arttığının altı çizilerek, "Krize karşı hükümetlerin devreye soktuğu bazı önlemler, kurallar ve dijital uygulamalar, insan hakları açısından bizi endişelendiriyor. Buna, insan haklarını koruma altına alan yasalara aykırı olan keyfi ya da yasa dışı gözetleme uygulamaları, internetin kısmen ya da tamamen kapatılması, internette içerik kontrolu ve sansür de dahil" ifadelerine yer verildi.