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Pompeo'dan İnternet Özgürlüğü Mesajı: "ABD Sansüre Karşı"

27.05.2020 18:53 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, İnternet Özgürlüğü Koalisyonu'nun (FOC) görevinin salgın sürecinde de devam ettiği yönünde açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun FOC'a destek mesajıysa, Başkan Donald Trump'ın bir gün önce sosyal medyayı kapama tehdidinin ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti

Pompeo'dan İnternet Özgürlüğü Mesajı: "ABD Sansüre Karşı"

ABD Dışişleri Bakanlığı, İnternet Özgürlüğü Koalisyonu'nun (FOC) görevinin Corona virüsü pandemisi sürecinde de devam ettirilmesine yönelik resmi bir açıklama yayınladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İnternet özgürlüğünün her zaman teşvik edilmesi ve korunması hususunda FOC'un yanındayız" şeklindeki destek mesajıysa, Başkan Donald Trump'ın bir gün önce sosyal medyayı kapama tehdidinin ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

Bakanlığın 27 Mayıs Çarşamba günü yayınladığı resmi açıklamasında, 31 ülkeden oluşan FOC'nin görevinin İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında devam ettiği vurgulandı, "İnsanların internet dışında sahip oldukları hak ve temel özgürlüklerin internet üzerinde de korunması gerektiğine inanıyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca Corona pandemisi sürecinde internet üzerindeki faaliyetlerin daha önce hiç olmadığı kadar arttığının altı çizilerek, "Krize karşı hükümetlerin devreye soktuğu bazı önlemler, kurallar ve dijital uygulamalar, insan hakları açısından bizi endişelendiriyor. Buna, insan haklarını koruma altına alan yasalara aykırı olan keyfi ya da yasa dışı gözetleme uygulamaları, internetin kısmen ya da tamamen kapatılması, internette içerik kontrolu ve sansür de dahil" ifadelerine yer verildi.

İnternet üzerinden yanlış bilgilendirmenin de yaygınlaştığına dikkat çekilen açıklamada, "Hem internet üzerinde hem internet dışında özgür ve bağımsız bir medya aracılığıyla gerçek ve doğru bilgiye ulaşmak, insanların Corona virüsünün yayılmasını önlemeye yönelik gerekli adımları atmalarına yardımcı olur, hayat kurtarır ve savunmasız grupları korur" denildi. Açıklamada ayrıca hükümetlere, internet üzerindeki platformlarda ifade özgürlüğünün ve kişisel gizlilik haklarının korunmasının yanı sıra tehdit ve şiddet içerikli söylemlerin önüne geçmeleri çağrısı yer aldı. İnternetin engellendiği ülkelerdeyse kısıtlamaların "bir an önce kalkması gerektiği" uyarısı yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi Twitter hesabından, İnternet Özgürlüğü Koalisyonu'na destek mesajı niteliğinde bir açıklama yaptı. Pompeo, "ABD, bu pandemi sürecinde de sonrasında da hükümetlerin interneti kapatmasına ve diğer sansür şekillerine karşıdır ve buna göz yummayacaktır. FOC'nin, internet özgürlüğünün her zaman teşvik edilmesi ve korunması hususundaki çağrısına katılıyoruz" dedi.

Bakanlığın ve Pompeo’nun açıklamalarının bir gün öncesinde, sosyal medya platformu Twitter’da, Başkan Donald Trump’ın bazı paylaşımlarına “teyit yapılması gerektiği” yönünde uyarı koyulmuş, buna tepki olarak da Trump, sosyal medyayı kontrol altına alma ya “kapama” tehdidinde bulunmuştu.

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