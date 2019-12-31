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  4. Pompeo'dan Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Başbakanı Abdülmehdi'ye "İran" uyarısı

Pompeo'dan Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Başbakanı Abdülmehdi'ye "İran" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 18:40 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüşerek İran kaynaklı herhangi bir tehdide karşı ülkedeki Amerikan vatandaşlarının güvenliğini sağlama noktasında kararlı olduklarını belirtti

WASHINGTON (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran kaynaklı herhangi bir tehdide karşı Irak'taki Amerikan vatandaşlarını koruma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo'nun Abdülmehdi ve Salih ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü kaydetti.

Ortagus, Irak'taki İran varlığına atıf yaparak, "Bakan Pompeo, bağımsız ve egemen bir Irak'ı desteklemek üzere Irak'ta bulunan Amerikan vatandaşlarını koruyacaklarına vurgu yaptı. Buna mukabil Abdülmehdi ve Salih ise Irak'taki ABD personelinin ve varlığının güvenliğini garanti ettiklerinin ve gerekli sorumluluğu aldıklarının güvencesini verdiler." ifadelerini kullandı.

- ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısı

İran'a yakınlığı ile bilinen Ketaib Hizbullah örgütü Irak'ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine bir saldırı düzenlemiş, saldırı sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, dört Amerikan askerinin yanı sıra iki Irak askeri de yaralanmıştı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, Hizbullah Tugaylarına ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını duyurmuştu.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Hizbullah Tugayları ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ırak Mike Pompeo

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