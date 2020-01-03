HABER
  4. Pompeo’dan Iraklıların sevinç gösterisi paylaşımı: “Süleymani olmadığı için minnettarım”

Pompeo’dan Iraklıların sevinç gösterisi paylaşımı: “Süleymani olmadığı için minnettarım”

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD’nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin paylaşımında “Süleymani olmadığı için minnettarım” diyerek, Iraklıların Süleymani’nin ölümü sonrasındaki sevinç gösterilerinin yer aldığı bir video paylaştı.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD’nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin ilk açıklamasında “Süleymani olmadığı için minnettarım” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD’nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin paylaşımında “Süleymani olmadığı için minnettarım” diyerek, Iraklıların Süleymani’nin ölümü sonrasındaki sevinç gösterilerinin yer aldığı bir video paylaştı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD’nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin ilk açıklamasında “Süleymani olmadığı için minnettarım” ifadelerini kullandı. Ayrıca Pompeo sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, Süleymani’nin ölümü sonrası Iraklıların sevinç gösterilerinde bulunduğunu, sokaklara çıkarak kutlama yaptıklarını iddia etti. Pompeo, dans eden Iraklıların videosunu Twitter hesabından paylaştı.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Genel Komutanı Tuğgeneral Kasım Süleymani, ABD’nin Irak’ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti. Süleymani, İran ve Irak’ın en güçlü isimlerinden biriydi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
Kulp’ta taşımalı eğitim veren okullara kar tatiliKulp’ta taşımalı eğitim veren okullara kar tatili
Ankara’da yolcu treni raydan çıktıAnkara’da yolcu treni raydan çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Kasım Süleymani kimdir?

Kasım Süleymani kimdir?

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Polisler durdurunca ortaya çıktı! Çuval çuval taşıyorlarmış

Polisler durdurunca ortaya çıktı! Çuval çuval taşıyorlarmış

Taksim'de İngiliz turiste vatandaşlardan meydan dayağı!

İstanbul'un göbeğinde turiste vatandaşlardan meydan dayağı!

Dehşeti yaşadılar! Hortum evlerinin çatısını uçurdu

Dehşeti yaşadılar: Kıyamet kopuyor zannettim

Tuzla’da korkutan yangın! Gecekondu alev aldı: 1 yaralı

Tuzla’da korkutan yangın! Gecekondu alev aldı: 1 yaralı

Kayıp alzheimer hastası için 'esnaf timi' kurdular

'Esnaf timi' kurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.