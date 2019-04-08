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Pompeo'dan İran Devrim Muhafızları açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 20:00 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "(İran Devrim Muhafızlarının Terör Örgütleri Listesine alınması) Bu tanıma kararı, bugünden itibaren bir hafta içinde yürürlüğe girmiş olacak" - "Bu tanımlama yasa dışı bir rejime doğrudan verilen tepkidir ve kimseyi şaşırtmamalıdır" - "İran liderleri devrimci değil dolandırıcıdır. İran halkı bu iki yüzlü ve yolsuzlardan daha iyi liderlerce yönetilmeyi hak ediyor" - "(ABD'nin Lübnan Meclis Başkanı Berri'ye de yaptırım iddiaları) Bu siyasi partilerle ilgili bir şey değil. Bu, Lübnan'daki silahlı bir güçle ilgilidir. Bununla bağlantılı herkese yaptırım uygulayacağımızı açık bir şekilde ortaya koyduk"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine alınmasına ilişkin kararın bugünden itibaren bir hafta içinde yürürlüğe girmiş olacağını açıkladı.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Devrim Muhafızları Ordusu'nu yabancı terör örgütü listesine alındığını açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.

Bu kararla Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütü olarak tanındığını belirten Pompeo, "Bu tanıma kararı bugünden itibaren bir hafta içinde yürürlüğe girmiş olacak." dedi.

Atılan bu adımın ABD'nin İran rejimine yönelik baskısının önemli bir parçası olacağına işaret eden Pompeo, ABD'nin bu adımının dünyadaki şirket ve bankalara İran Devrim Muhafızları ile iş yapmamaları veya onları desteklememeleri konusunda açık bir mesaj olduğuna dikkati çekti.

Pompeo, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran ekonomisinde büyük bir paya sahip olduğunu ifade ederek, İranlı şirketlerle iş yapan banka ve uluslararası finans kuruluşlarının ABD'nin yaptırım riskleriyle karşı karşıya kalmaktan kaçınmak için oldukça dikkatli olmaları gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Bu adımın, İran rejiminin teröre verdiği destek konusunda da ABD'nin elini güçlendireceğini ifade eden Pompeo, "Bu tanımlama yasa dışı bir rejime doğrudan verilen tepkidir ve kimseyi şaşırtmamalıdır." ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları'nın son 40 yılda diğer terör örgütlerini desteklediğini ve yönlendirdiğini ileri süren Pompeo, "Devrim Muhafızları Ordusu kendisini meşru bir askeri organizasyon olarak gösteriyor ancak aldanmamalıyız. Düzenli olarak silahlı çatışma kanunlarını ihlal ediyor; tüm dünyada terör kampanyalarını organize ediyor, planlıyor ve icra ediyor." diye konuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran devrimini bölgeye her ne yöntemle olursa olsun ihraç etmekle görevlendirildiğini savunan Pompeo, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'de istikrarsızlığa neden olduğunu belirtti.

İran rejimini de eleştiren Pompeo, "İran liderleri devrimci değil dolandırıcıdır. İran halkı bu iki yüzlü ve yolsuzlardan daha iyi liderlerce yönetilmeyi hak ediyor." dedi.

ABD'li bakan, İran Devrim Muhafızlarına da tıpkı DEAŞ veya El Kaide'ye karşı yapıldığı gibi saldırı düzenlenip düzenlenmeyeceğine yönelik bir soruya ise doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

- Lübnan Meclis Başkanı Berri'ye yaptırım iddiaları

ABD'nin Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye de yaptırım uygulayacağı iddialarına yanıt veren Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan'a son ziyaretimde Beyrut'ta Meclis Başkanı Berri yaptığımız görüşmeler dahil Lübnan liderlerine, Amerika'nın Hizbullah'ın ülkede devam eden yükselişini hoş göremeyeceğini ve bugün bahsettiğimiz İran tarafından desteklenen silahlı bir terör örgütünün bu ülkede güç kullanarak hükmetmesinin Lübnan halkının menfaatine olmayacağını ifade ettim. Bu siyasi partilerle alakalı bir şey değil. Bu, Lübnan'daki silahlı bir güçle ilgilidir. Bununla bağlantılı herkese yaptırım uygulayacağımızı açık bir şekilde ortaya koyduk."

ABD Başkanı Trump, yazılı bir açıklama ile İran Devrim Muhafızlarını yabancı terör örgütleri listesine aldıklarını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından "İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu'yu tüm konularda en önde tutan ve uzun süredir Devrim Muhafızlarını terörist ilan etmek için büyük bir tutkuyla çaba gösterenlerin, bu meselenin bölgedeki ABD güçleri için ne sonuçlar doğuracağının da farkındadır" diyerek, bu iddialara tepki göstermişti.

Basında çıkan haberlerde, söz konusu kararın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından desteklendiğini aktaran yetkililer, Pentagon ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un ise bölgedeki ABD güçlerine karşı tehditlere yol açabileceği endişesiyle bu karara sıcak bakmadığını ifade etmişti.

Washington yönetimi, şu ana kadar Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ancak ordunun tamamını kapsayan bir karar almamıştı.

Bu kararla ABD, ilk kez bir ülkenin ordusunu terör örgütü olarak tanımış oldu.

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