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Pompeo'dan, İranlı protestoculara destek: ABD sizin yanınızda

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2019 23:55 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’da akaryakıt zammı sonrası başlayan protestolara ilişkin sosyal medya hesabından, "ABD sizi duyuyor.

Pompeo'dan, İranlı protestoculara destek: ABD sizin yanınızda

ABD, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’da akaryakıt zammı sonrası başlayan protestolara ilişkin sosyal medya hesabından, "ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır" mesajını paylaştı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’da dün başlayan sokak gösterileri sonrası sosyal medya hesabından Arapça bir açıklama metni yayımladı. Pompeo, "40 yıl süren tiranlıktan sonra gururlu İran halkı, hükümetlerinin suiistimalleri konusunda sessiz kalmıyorlar. Biz de sessiz kalmayacağız. İran halkına bir mesajım var: ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır" mesajını paylaştı.

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