Pompeo’dan ‘IŞİD Gelini’ Hakkında Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan 5 yıl önce Amerika’dan Suriye’ye giderek IŞİD’e katılan Hoda Muthana ile ilgili yazılı açıklama geldi. Pompeo Muthana’nın ABD vatandaşı olmadığını ve Amerika’ya giremeyeceğini söyledi. Amerika’nın desteklediği Suriye Demokratik Güçleri IŞİD’in elinde kalan son bölgede yürütülen operasyonda sona yaklaşırken gözaltına alınan yabancı savaşçılar ve ailelerinin akıbeti hem Amerika hem de Avrupa’da tartışma konusu oldu. Hoda Muthana da 2014 yılında Alabama Üniversitesi’nde öğrenciyken ailesine okul gezisine gittiğini söyleyerek Türkiye üzerinden Suriye’ye gitmiş ve orada üç IŞİD militanıyla evlenmişti. Geçtiğimiz ay IŞİD’e karşı mücadele eden koalisyon güçlerine teslim olan Hoda Muthana Suriye’nin kuzeydoğusunda bir mülteci kampında yaşamaya başlamıştı. Suriye’de IŞİD’e karşı mücadelenin tamamlanmasının beklendiği şu günlerde New York Times gazetesine konuşan Hoda Muthana “Geleceğimi ve çocuklarımın geleceğini mahvettim” sözleriyle pişmanlığını dile getirmiş ve Amerika’ya dönmek istediğini söylemişti.

Pompeo: “Hoda Muthana ABD vatandaşı değil” Ailesi ve avukatları Hoda Muthana’nın New Jersey doğumlu olduğunu belirtmişti. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada Hoda Muthana’nın ABD vatandaşını olmadığını, Amerika’ya giremeyeceğini ve kendisinin geçerli bir ABD pasaportu olmadığını, Amerika’ya seyahat etme imkanı tanıyacak bir pasaport hakkının ya da vizesinin bulunmadığını belirtti. Pompeo yazılı açıklamada bütün ABD vatandaşlarına Suriye’ye seyahat etmemeleri yönünde tavsiyede bulunduklarını ifade etti. Hoda Muthana ile aynı mülteci kampında kalan ABD ve Kanada vatandaşlığı bulunan bir diğer kadın da Kimberly Gwen Polman’dı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun yazılı açıklamasında Polman ile ilgili bir bilgi yer almadı. 4 yıl önce İngiltere’nin başkenti Londra’dan Suriye’ye giden ve orada IŞİD militanlarıyla evlenen kadınlardan biri olan Shamima Begum de uluslararası basına verdiği röportajda yeni doğan bebeğiyle birlikte İngiltere’ye dönmek istediğini ifade etmişti. Ancak İngiltere Shamima Begum’ün İngiltere vatandaşlığının iptal edileceğini duyurdu. İngiltere İçişleri Bakanlığı Shamima Begum’ün ailesini konuyla ilgili olarak mektupla bilgilendirdi.