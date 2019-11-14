Pompeo’dan IŞİD Koalisyonuna Çağrı: ‘Yabancı Savşçıları Geri Alın’ 

IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu dışişleri bakanları toplantısı, bugün Washington’da yapılıyor. Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koalisyon üyelerine kendi vatandaşları olan IŞİD’li mahkumları geri almaları çağrısı yaptı. “Koalisyon üyeleri gözaltındaki binlerce IŞİD’li mahkumu geri almalı” diyen Pompeo, bu kişilerin işledikleri suçlardan yargılanması gerektiğini söyledi.

10 bin kadar IŞİD’li mahkum ve onbinlerce aile üyesi Suriye’nin kuzey doğusunda ABD’nin bölgedeki Kürt müttefiklerinin kontrolundaki kamplarda tutuluyor.

Washington, Avrupalı müttefiklerinden kendi vatandaşı olan IŞİD savaşçılarını geri alması konusunda baskı yapıyor ancak Avrupa ülkeleri bu konuda çok istekli görünmüyor.

Pompeo koalisyon üyelerinden Irak ve Suriye’de zarar gören altyapının onarılması için mali kaynak sağlama çalışmalarını da arttırmalarını istedi.

IŞİD'in yeniden varlık göstermesini önlemenin ABD’nin öncelikli hedeflerinden olduğunu söyleyen Pompeo, “Suriye'nin güneyinde el Tanif'teki varlığımızı ve hava operasyonları yürütme kapasitemizi sürdüreceğiz” dedi.