Pompeo’dan IŞİD Koalisyonuna Çağrı: ‘Yabancı Savşçıları Geri Alın’ 

IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu dışişleri bakanları toplantısı, bugün Washington’da yapılıyor. Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor.
Toplantının açılış konuşmasını yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koalisyon üyelerine kendi vatandaşları olan IŞİD’li mahkumları geri almaları çağrısı yaptı. “Koalisyon üyeleri gözaltındaki binlerce IŞİD’li mahkumu geri almalı” diyen Pompeo, bu kişilerin işledikleri suçlardan yargılanması gerektiğini söyledi.
10 bin kadar IŞİD’li mahkum ve onbinlerce aile üyesi Suriye’nin kuzey doğusunda ABD’nin bölgedeki Kürt müttefiklerinin kontrolundaki kamplarda tutuluyor.
Washington, Avrupalı müttefiklerinden kendi vatandaşı olan IŞİD savaşçılarını geri alması konusunda baskı yapıyor ancak Avrupa ülkeleri bu konuda çok istekli görünmüyor.
Pompeo koalisyon üyelerinden Irak ve Suriye’de zarar gören altyapının onarılması için mali kaynak sağlama çalışmalarını da arttırmalarını istedi.
IŞİD'in yeniden varlık göstermesini önlemenin ABD’nin öncelikli hedeflerinden olduğunu söyleyen Pompeo, “Suriye'nin güneyinde el Tanif'teki varlığımızı ve hava operasyonları yürütme kapasitemizi sürdüreceğiz” dedi.
Pompeo ABD’nin bölgede asker tutma amacının IŞİD'in ikinci bir şans elde etmemesi ve petrol sahalarını eline geçirmemesi olduğunu kaydetti.
Pompeo, IŞİD'in yeniden ortaya çıkabileceği ortamın oluşmasını önlemek için insani yardım ve istikrar programlarının da sürdürüleceğini bildirdi.
Bakan Pompeo, “IŞİD operasyonlarının yeni bir safhasına girilirken koalisyon taktiklerimizi buna uygun hale getirmeliyiz. Bu safha daha fazla istihbarat paylaşımı aracını ve askeri alanın dışında işbirliğini arttırmayı gerektiriyor” ifadelerini kullandı.
Pompeo, “BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 No’lu kararı kapsamında Suriye krizine diplomatik çözüm bulunması çabasını devam ettireceklerini” kaydetti.
Washington son olarak Trump yönetiminin Suriye’den çekilme planı üzerinde çalıştığı dönemde, geçen Şubat ayında IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu’ndaki ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yapmıştı. Koalisyonda Türkiye dahil 68 ülke bulunuyor. Bugünkü toplantı ise daha dar kapsamlıydı. 30 kadar ülke temsilcisinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg’de ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki toplantıya katıldı.
Uluslararası Kriz Grubu geçen ay açıkladığı raporda, IŞİD’in Irak ve Suriye’de yeniden ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğunu bildirmişti. Kriz grubunun son raporuna göre IŞİD, Irak ve Suriye’de geriledi ancak tamamen ortadan kaldırılmadı ve bölgede yaşanan bazı gelişmeler, örgütün tekrar canlanmasına ön ayak olabilir.
IŞİD Irak ve Suriye’de kontrol ettiği toprakların büyük kısmını kaybetti. IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin Suriye’nin kuzeybatısında Amerika’nın düzenlediği bir operasyonda öldürülmesi, örgüte indirilen ağır bir darbe olarak görülüyor. Ancak bazı uzmanlar, Bağdadi’nin ölümünün, IŞİD’in çatı örgütü El Kaide açısından yeni fırsatlar sağlayacağı görüşünde.
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