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Pompeo’dan İspanyolca video: "Venezuela’ya demokrasiyi geri getirmek için çalışıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 07:34 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Venezuela halkına yönelik İspanyolca alt yazılı video yayınladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Venezuela halkına yönelik İspanyolca alt yazılı video yayınladı. Pompeo, Venezula halkının çok uzun süredir acı çektiğini belirterek, "Ülkenizi geri alıyorsunuz. Ve biz Venezuela’ya demokrasi geri getirmek için uluslararası toplum ve sizin yurttaşlarınız ile sıkı bir çalışma yürütüyoruz" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Venezuela halkına seslendi. Yayınladığı İspanyolca alt yazılı videoda Venezuelalıların uzun zamandır çok kötü yaşam koşullarına sahip olduğunu belirten Pompeo, "Ülkenizi geri alıyorsunuz. Ve biz Venezuela’ya demokrasi geri getirmek için uluslararası toplum ve sizin yurttaşlarınız ile sıkı bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

"İstediğiniz demokrasiyi oluşturmak size bağlı"
ABD’nin Venezuela halkının ve kendisini devlet başkanı olarak ilan eden Juan Guaido’nun yanında olduğunu vurgulayan Pompeo, "İşte bu sebeple ABD 20 milyondan daha fazla insani yardım yapmaya hazır. Bu ise sadece bir başlangıç" ifadelerini kullandı.
Maduro rejiminin halkı kontrol edemeyeceğini ileri süren Pompeo, "Şunu bilmenizi istiyorum ki, biz sizinleyiz" şeklinde konuştu. Pompeo, "İstediğiniz demokrasiyi oluşturmak ve kendiniz ve aileniz için arzuladığınız geleceği inşa etmek size bağlı. Bir dost olarak yardım ve destek için buradayız" dedi.

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