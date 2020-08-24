Pompeo’dan İsrail ve BAE’ye tam destek

Pompeo, askeri açıdan Birleşik Arap Emirlikleri’ni de desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail’e Ortadoğu’da askeri güç olarak öncülüğünü korumada desteğe devam etme sözü verdi. Kudüs'te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya gelen Amerikan Dışişleri Bakanı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, askeri açıdan Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) de desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. Pompeo, "Halklarını İran’dan korumaları için bu ülkelere (BAE ve İsrail) ihtiyaç duyduğu askeri teçhizat ve donanımın verilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

İsrail ile BAE kısa süre önce diplomatik ilişkilerini başlatma konusunda uzlaştıklarını duyurmuş, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da, BAE ile başarılan yakınlaşmanın yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayarak, başka ülkelerin de bunu örnek alabileceklerini söylemişti.

Pompeo ile görüşmesinin ardından konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, BAE’ye F-35 savaş uçakları satılması konusundaki iddialara istinaden de, "BAE ile bir silah anlaşması yapılıp yapılmadığını bilmiyorum ama bizim pozisyonumuz değişmedi" diye konuştu. İsrail, bölgede kendisi dışındaki ülkelere savaş uçakları veya insansız hava araçları gibi gelişmiş askeri teknolojik donanım satılmasına karşı çıkıyor.