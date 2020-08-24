Pompeo'dan İsrail'e Güvence

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos’ta İsrail ile BAE arasında ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. bBu açıklamanın ardından, İsrail’de BAE’nin ABD’den F-35 savaş uçağı dahil gelişmiş Amerikan silahları temin etme planlarına yönelik eleştiriler de yeniden gündeme geldi.

Amerika’nın İsrail ile Arap ülkeleri arasında uzlaşma sağlanması ve İran’a karşı cephe oluşturulması çabasına verdiği desteği gösterme amacıyla Ortadoğu’da temaslarda bulunan Pompeo Kudüs’ün ardından Sudan, BAE ve Bahreyn’i ziyaret edecek.

Beyaz Saray danışmanlarından ve Trump’ın damadı Jared Kushner Cumartesi günü CNN’e konuşarak, BAE’nin uzun süredir Amerika’dan F-35 alma çabasında olduğunu hatırlattı ve “Bu yeni barış anlaşması BAE’nin bu amaca ulaşma olasılığını arttırabilir ancak konuyu hala değerlendirme aşamasındayız” dedi.

Pompeo da Washington’un İran’dan gelen tehditlere karşı savunma amaçlı olarak BAE’nin Amerika’dan 20 yıldan fazla süredir askeri destek aldığına dikkat çekti ve “Bu taahhüdümüze ciddiyetle bağlıyız ve bunu İsrail’e olan desteğimizi de koruyacak şekilde yapacağız. Bu amacımıza ulaşacağımıza eminim” şeklinde konuştu.

İran’a yönelik Ekim ayında süresi dolacak, 2015 uluslararası nükleer anlaşma kapsamındaki silah ambargosunun uzatılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni ikna edemeyen Trump yönetimi bunu “snapback” mekanizmasını devreye sokarak yapma çabasında.

İran’ın “gelişmiş silah sistemlerine erişimini engellemek için her türlü yola başvurulacağını” söyleyen Pompeo, “Bunun tüm dünyanın çıkarına olduğunu düşünüyoruz” dedi.