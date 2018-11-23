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Pompeo’dan ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele’ Mesajı

23.11.2018 21:03 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yayınladı

Pompeo’dan ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele’ Mesajı

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yayınladı.

Kadınlara yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğu belirtilen açıklamada, her kadının ve genç kızın şiddetten uzak bir yaşamı hak ettiği belirtildi.

Pompeo, Amerika’nın cinsiyet eşitliği, kadın ve kız çocuklarına yönelik fiziksel ve cinsel şiddetin yanı sıra, töre cinayetlerine karşı da mücadeleye bağlı olduğunu ifade etti.

Açıklamada şu cümlelere de yer verildi: “Kadınlara ve genç kızlara yönelik şiddeti sonlandırmak herkesin, hükümetlerin, özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin, dini kuruluşların hep beraber mücadele etmesini gerektiriyor. Bu küresel soruna dikkat çekmek için, Amerika 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ve Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Gün Boyunca Mücadele projesine gururla destek vermektedir.”

Kadınların her anlamda katılımının olduğu toplumların daha refah ve huzurlu olduğu belirtilen açıklamada, kadınların iş yaşamındaki yerine de değinildi ve kadına yönelik şiddetin son bulmasının, kadınların lider, girişimci ve yenilikçi potansiyellerini ortaya çıkaracağı ifade edildi.

Bakan açıklamasında “Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Gün Boyunca Mücadele’nin bu yılki 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nün özel temalı projesi” olduğuna da dikkat çekti ve ABD’nin bu projede yer aldığının altını çizdi.

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