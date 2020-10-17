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Pompeo'dan Kapalı Maraş açıklaması

17.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kıbrıs’ta Kapalı Maraş’ın açılmasını "provokatif ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla tutarsız" olarak niteledi.

Pompeo'dan Kapalı Maraş açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kuzey Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra kısmen halkın kullanımına açılmasını derin endişeyle karşıladıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pompeo'nun Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede Kapalı Maraş'ın halka açılmasının ele alındığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus "Bakan derin endişesini ifade etti ve bu hareketin provokatif ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayılı kararlarıyla tutarsız olduğunu ve çözüm görüşmelerine dönüşe yardımcı olmadığını ifade etti" dedi.

Ortagus, Pompeo'nun Maraş'ın açılması kararının geri alınması çağrısı yaptığını ifade etti. Açıklamada ayrıca "ABD, tüm Kıbrıslıların ve tüm bölgenin yararına olacak, adanın çift bölgeli, çift toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirecek kapsamlı bir çözümü desteklemeyi sürdürüyor" denildi.

Maraş, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs harekatı sonrası Birleşmiş Milletler tarafından denetlenmeye başlayan Yeşil Hat bölgesinde yer alıyor. Maraş'ın sivillerin kullanımına 46 yıldır izin verilmiyordu. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta başında Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Maraş'ın belirli bölgelerinin halka açılacağını duyurmuştu. "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş’ın bazı bölümleri 8 Ekim tarihinde halkın kullanımına açılmıştı.

DW, Reuters / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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