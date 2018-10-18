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Pompeo'dan "Kaşıkçı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 19:04 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Başkan Trump'a, onlara (Suudilere, Kaşıkçı soruşturması için) birkaç gün daha süre vermemiz gerektiğini söyledim, böylece biz de gerçekleri tam olarak anlayabiliriz" - "Türkler ve Suudiler, Kaşıkçı'nın kaybolmasını ciddiye alıyor. ABD olarak Kaşıkçı olayını ciddiye aldığımızı Türklere ve Suudilere de ilettik"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'a, "Cemal Kaşıkçı soruşturması konusunda ABD'nin Suudi Arabistan'a birkaç gün daha süre vermesi gerektiğini söylediğini" açıkladı.

Bakan Pompeo, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile yaptığı Kaşıkçı görüşmesinin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın en kısa sürede sonuçlanmasını beklediklerini belirten Pompeo, ABD'nin ortaya çıkacak sonuçlara göre hareket edeceğini vurguladı.

- "Birkaç gün daha vermemiz gerekiyor"

Pompeo, "Başkan Trump'a, onlara (Suudilere) birkaç gün daha süre vermemiz gerektiğini söyledim, böylece biz de gerçekleri tam olarak anlayabiliriz. Ondan sonra bu konuda vereceğimiz karşılığa ilişkin karar verebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan ve Türkiye ziyaretlerinde muhataplarıyla Kaşıkçı konusundaki taahhütlerini konuştuğunu dile getiren Pompeo, "Türkler ve Suudiler, Kaşıkçı'nın kaybolmasını ciddiye alıyor. ABD olarak Kaşıkçı olayını ciddiye aldığımızı Türklere ve Suudilere de ilettik." ifadelerini kullandı.

Pompeo ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan'ın bu konuda Türkiye'nin kendi soruşturmasını ciddi şekilde yürüttüğünü ve sonuçları Suudilerle de paylaşacaklarını söylediğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın soruşturmasının sonuçlarını bekleyip göreceklerine dikkati çeken Pompeo, "Hepimiz Suudi Arabistan'ın atacağı adımı göreceğiz. Ondan sonra (Suudilerin soruşturmasının) güvenilir olup olmadığıyla ilgili bir karar verme şansımız olur. Gerçekler ortaya çıksın, ABD buna göre kararını verecektir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, salı günü Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile yaptığı görüşmede, muhatabına muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı sonuçlandırması için 72 saat süre verdiği iddia edilmişti.

- Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesine yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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ABD Cemal Kaşıkçı pompeo Suudi Arabistan

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