Pompeo’dan ‘Kaşıkçı’ Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesine yanıt olarak bu ülkeye yaptırım uygulanmadan önce Amerika'nın yeterli kanıt toplaması için birkaç hafta gerekebileceğini söyledi.
Pompeo, St. Louis'teki KMOX Radyosu'na verdiği söyleşide Başkan Donald Trump'ın cinayete yanıt verileceğini açıkça belirttiğini söyledi. Pompeo, Trump yönetiminin cinayete karıştığı tespit edilip şimdiye kadar kimlikleri belirlenen kişilere yaptırım uygulanmasının değerlendirildiğini belirtti. Pompeo, ”Yaptırımları uygulamaya koymadan önce yeterli kanıt elde etmemiz için birkaç haftaya ihtiyacımız var, ama o noktaya varacağımızı düşünüyorum. Başkan Trump bu alçak suçun işlenmesinde parmağı olanlardan hesap soracağımızı söyledi” dedi.
Pompeo, Amerika'nın bir yandan Kaşıkçı cinayetini onaylamadığını ısrarla vurgularken diğer yandan Amerika'nın Suudi Arabistan'la derin ve uzun vadeli stratejik ilişkisine ve bu ilişkinin bozulmamasından emin olmak istediğine değindi.
Suudi Arabistan’ın eski istihbarat bakanı Prens Türki bin Faysal El Suud ise Amerika'dan Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine Suudi Arabistan'ı kınayan sesler yükselmesinin iki ülke arasındaki ilişkileri sekteye uğratma riski taşıdığını kaydetti.
Ulusal Amerikan-Arap İlişkileri Konseyi'nde konuşan Prens Türki, ”Amerika'yla olan stratejik ilişkimize değer veriyoruz ve bu ilişkiyi korumayı umuyoruz. Amerika da umarız buna karşılık verir” diye konuştu.
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