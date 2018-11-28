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Pompeo’dan Kaşıkçı Açıklaması

28.11.2018 19:42 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı cinayeti konusunda Senato’ya vereceği brifing öncesinde bir blog mesajı yayımladı ve Suudi Arabistan’la ilişkilerinin seviyesini düşürmenin ulusal güvenlik açısından hata olacağı uyarısında bulundu

Pompeo’dan Kaşıkçı Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika’nın Suudi Arabistan’la ilişkilerinin seviyesini düşürmenin ulusal güvenlik açısından bir hata olacağı uyarısında bulundu. Pompeo, böyle bir adımın Suudi Arabistan’ı içeride daha iyi bir yöne de itmeyeceğini belirtti.

Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Washington-Riyad ilişkileri konusunda Senato Dış İlişkiler Komisyonu’na vereceği brifing öncesinde bir blog mesajı yayımladı.

Amerikalı bakan, “Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı’nın Ekim ayında Türkiye’de uğradığı cinayet, Kongre’deki tepkileri ve medyanın ilgisini arttırdı. Ancak ABD-Suudi ilişkilerinin seviyesini düşürmek Amerika’nın ve müttefiklerinin ulusal güvenliği açısından büyük bir hata olur” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan’ın Ortadoğu’da istikrar için kuvvetli bir güç olduğunu belirten Pompeo, İran’ın ise dünyaya büyük bir tehdit oluşturduğu, bu açıdan Amerika’nın Riyad’la bağlarının muhafaza edilmesinin önem taşıdığı mesajını verdi.

Pompeo, “ABD-Suudi ittifakını terketmek ya da seviyesini düşürmek Riyad’ı içeride daha iyi yöne itme adına hiçbir katkı sağlamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ülkeyi reformcu bir yönelime taşıdığına işaret eden Pompeo, Kaşıkçı cinayetine Amerika olarak göz yummadıklarını vurguladı ve olayda rol oynadıkları tespit edilen 17 Suudi vatandaşına yaptırım getirdiklerini hatırlattı. Pompeo, Trump yönetiminin Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi gün ışığına çıkarsa ilave cezalandırıcı tedbirler düşüneceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca, Amerika’nın Yemen için 131 milyon dolarlık ilave gıda yardımında bulunacağını duyurdu.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu bugünkü oturumunda Yemen’deki iç savaş ve Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetini ele alıyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis’in davet edildiği oturuma CIA Başkanı Haspel’in katılmaması tartışma yaratmıştı.

Basında yer alan haberlerde Haspel’in oturuma katılmasını Beyaz Saray’ın engellediği iddia edilmişti. Beyaz Saray ise iddiaları yalanladı.

Haspel, İstanbul'da Türk istihbarat yetkilileriyle soruşturmayı görüşmüş, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydını dinlemiş ve daha sonra Başkan Donald Trump'a brifing vermişti.

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim’de evlenmek için gerekli belgeleri almak üzere İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gitmiş ancak bu tarihten sonra kendisinden haber alınamamıştı. Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan bilgisi olduğu iddialarını reddetmiş ancak uluslararası baskının artmasıyla Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü itiraf etmişti.

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