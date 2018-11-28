Pompeo’dan Kaşıkçı Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika’nın Suudi Arabistan’la ilişkilerinin seviyesini düşürmenin ulusal güvenlik açısından bir hata olacağı uyarısında bulundu. Pompeo, böyle bir adımın Suudi Arabistan’ı içeride daha iyi bir yöne de itmeyeceğini belirtti.

Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Washington-Riyad ilişkileri konusunda Senato Dış İlişkiler Komisyonu’na vereceği brifing öncesinde bir blog mesajı yayımladı.

Amerikalı bakan, “Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı’nın Ekim ayında Türkiye’de uğradığı cinayet, Kongre’deki tepkileri ve medyanın ilgisini arttırdı. Ancak ABD-Suudi ilişkilerinin seviyesini düşürmek Amerika’nın ve müttefiklerinin ulusal güvenliği açısından büyük bir hata olur” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan’ın Ortadoğu’da istikrar için kuvvetli bir güç olduğunu belirten Pompeo, İran’ın ise dünyaya büyük bir tehdit oluşturduğu, bu açıdan Amerika’nın Riyad’la bağlarının muhafaza edilmesinin önem taşıdığı mesajını verdi.

Pompeo, “ABD-Suudi ittifakını terketmek ya da seviyesini düşürmek Riyad’ı içeride daha iyi yöne itme adına hiçbir katkı sağlamaz” değerlendirmesinde bulundu.