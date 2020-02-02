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Pompeo’dan Kazakistan’a ‘Uygur’ Çağrısı

02.02.2020 17:00 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kazakistan’a Çin’in Uygurlara yönelik tutumu nedeniyle Washington’un yaptığı baskıya katılmasını istedi

Pompeo’dan Kazakistan’a ‘Uygur’ Çağrısı

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kazakistan’a Çin’in Uygurlara yönelik tutumu nedeniyle Washington’un yaptığı baskıya katılmasını istedi.

Pompeo Kazakistan’daki temasları sırasında Kazak Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi’yle görüşmesinde konuyu gündeme getirdi.

Pompeo, “En temel insan haklarının savunması bir ulusun ruhunu tanımlar. Çin Komunist Partisi’nin Şincan’da 1 milyon Uygur Müslümanın ve etnik Kazaklı’nın Kazak sınırının hemen karşısında tutuklamasını görüştük” dedi.

Dışişleri Bakanı, “Amerika bütün ülkelere bu hapsetmenin sona erdirilmesi için baskıda bize katılması çağrısında bulunuyor. Çin’den çıkmaya çalışanlar için güvenli mültecilik sağlanması çağrısı yapıyoruz. İnsan onurunu koruyun, sadece doğru olanı yapın” ifadelerini kullandı.

Kazak Dışişleri Bakanı Tleuberdi ise Uygurla konusunda yorum yapmadı ve konuşmasında daha çok ekonomik ve güvenlik işbirliğine değindi.

Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri çoğunluğu Uygurlu olmak üzere 1’le 2 milyon arasında kişinin zorlu koşullarda tutuklu olduğunu belirtiyor. Pekin, bu uygulamasını terörle mücadele olarak değerlendiriyor.

Çin sürekli olarak Uygurlar’a kötü davranıldığını reddediyor ve söz konusu kampların tatilde eğitim gibi olduğunu belirtiyor. Pekin ayrıca tutuklulananları da öğrenci olarak niteliyor.

Pompeo Kazakistan ziyareti sırasında ayrıca Amerika’nın bu ülkeye Corona Virüsü’nden etkilenmemesi için yardım ettiğini de kaydetti.

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