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Pompeo’dan Kazakistan’a Uygur Türkleri için çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2020 12:22 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kazakistan’a Uygur Türklerine yaptığı zulme karşı Çin’e baskı uygulama çağrısı yaptı.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’ın başkenti Nursultan’a geldi.

Pompeo’dan Kazakistan’a Uygur Türkleri için çağrı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kazakistan’a Uygur Türklerine yaptığı zulme karşı Çin’e baskı uygulama çağrısı yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’ın başkenti Nursultan’a geldi. Kazakistanlı mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Pompeo, Kazakistan’a Uygur Türklerine yaptığı zulme karşı Çin’e baskı uygulama çağrısı yaptı. Pompeo, “Temel insan haklarının korunması bir ulusun ruhunu tanımlar. Çin Komünist Partisi’nin Sincan’da tuttuğu 1 milyondan fazla Uygur Müslümanı’nın ve etnik Kazakların durumu hakkında konuştuk ”dedi.
Pompeo, “Amerika Birleşik Devletleri, bu baskıyı derhal sona erdirmek için tüm ülkeleri bize katılmaya çağırıyor. Kazakistan’ın Çin’den kaçmak isteyenlere güvenli sığınma sağlamasını istiyoruz. İnsanlık onurunu koruyun, sadece doğru olanı yapın” diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığının raporuna göre, Doğu Türkistan genelindeki toplama kamplarında Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türk azınlıklara mensup 3 milyon civarında Müslüman bulunuyor.

Pompeo’dan Kazakistan’a Uygur Türkleri için çağrı

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