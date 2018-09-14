Pompeo’dan Kerry’ye İran Tepkisi: ‘Uygunsuzun da Ötesinde’ 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump Yönetimi’nin tek taraflı olarak çekildiği İran’la nükleer anlaşmanın mimarı olan ve görevden ayrıldıktan sonra da İran’la görüşmeler yaptığını söyleyen Obama döneminin dışişleri bakanı John Kerry’ye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Pompeo, “Amerikan tarihinde böyle bir şey görülmedi. Uygunsuzun da ötesinde” sözleriyle Kerry’ye yüklendi.

Eski Dışişleri Bakanı John Kerry geçtiğimiz günlerde yeni kitabının (Every Day is Extra) tanıtımı vesilesiyle katıldığı bir radyo programında görevden ayrıldıktan sonra İran’la nükleer anlaşmayı kurtarmak amacıyla İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’le Norveç ve Münih’te bir araya geldiğini anlatmıştı.

Kerry, yaptığı görüşmeleri anlatırken, “İran’ın Ortadoğu’daki dinamiği olumlu yönde değiştirmek için ne yapabileceğini anlamaya çalıştım. Suriye’de barış için ne gibi bir uğraş veriyorsunuz diye sordum. Çünkü bu meseleler insanların İran’ın farklı bir şeye kucak açabileceği konusunda ikna olmasını zorlaştıran konular" ifadelerini kullanmıştı.