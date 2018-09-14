Pompeo’dan Kerry’ye İran Tepkisi: ‘Uygunsuzun da Ötesinde’ 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump Yönetimi’nin tek taraflı olarak çekildiği İran’la nükleer anlaşmanın mimarı olan ve görevden ayrıldıktan sonra da İran’la görüşmeler yaptığını söyleyen Obama döneminin dışişleri bakanı John Kerry’ye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Pompeo, “Amerikan tarihinde böyle bir şey görülmedi. Uygunsuzun da ötesinde” sözleriyle Kerry’ye yüklendi.
Eski Dışişleri Bakanı John Kerry geçtiğimiz günlerde yeni kitabının (Every Day is Extra) tanıtımı vesilesiyle katıldığı bir radyo programında görevden ayrıldıktan sonra İran’la nükleer anlaşmayı kurtarmak amacıyla İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’le Norveç ve Münih’te bir araya geldiğini anlatmıştı.
Kerry, yaptığı görüşmeleri anlatırken, “İran’ın Ortadoğu’daki dinamiği olumlu yönde değiştirmek için ne yapabileceğini anlamaya çalıştım. Suriye’de barış için ne gibi bir uğraş veriyorsunuz diye sordum. Çünkü bu meseleler insanların İran’ın farklı bir şeye kucak açabileceği konusunda ikna olmasını zorlaştıran konular" ifadelerini kullanmıştı.
Dışişleri Bakanı Pompeo, “Bakan Kerry’nin yaptığını daha önce kimse yapmadı. Eski bir dışişleri bakanı olarak Amerikan dış politikasının altını aktif şekilde oymak görülmemiş bir şey” sözleriyle Obama döneminin dışişleri bakanı John Kerry’ye sert çıktı. Kerry’nin yaptığı görüşmeleri “Uygunsuzun da ötesinde” sözleriyle değerlendirdi.
John Kerry, Trump Yönetimi’nin İran’ı izole etme politikasını eleştirmiş, “Anlaşılan o ki yönetim İran’da rejim değişikliği stratejisini benimsemeye, ekonomiyi çökertmeye ve İran’ı daha da soyutlamaya kararlı. Ancak Amerika’nın rejim değişikliği stratejilerinde geçmişte pek de iyi bir sicilinin olmadığını hatırlatmak isterim” ifadelerini kullanmıştı.
Pompeo’ya basın toplantısında Trump Yönetimi’nin İran politikasının İran’da rejim değişikliği öngörüp öngörmediği de soruldu. Pompeo, “Politikamız rejim değişikliği değil. İran halkına desteğimiz tam” yanıtını verdi.
Pompeo: “Müdahale edenler bedelini öder”
Basın toplantısında Başkan Trump’ın imzaladığı ve Amerika’da Kasım ayında yapılacak olan ara seçimlere dışardan müdahale edebilecek kişi, grup ya da ülkelere otomatik olarak yaptırım uygulanmasını öngören kararname de gündeme geldi.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Özgürlüklerimize ve demokrasimize müdahale edenler bedelini öder” diye sert çıktı. Pompeo özellikle Rusya’yı öne çıkardı. “Rusya Amerika’da istikrarsızlık tohumlarını ekme amacıyla son yıllarda oldukça agresif bir çaba içerisinde” dedi, “Hangi kişi ya da ülke böyle bir müdahale girişimi başlatırsa başlatsın, peşlerine düşeceğiz” sözleriyle de gözdağı verdi.
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