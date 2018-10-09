HABER

Pompeo'dan Kuzey Kore ziyaretine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 23:33 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: -"Önümüzde hala uzun bir yol ve yapılacak çok iş olsa da Kuzey Kore'nin elindeki nükleer silahları yok etmesi konusundaki gerçek hedefe giden yolu artık görebiliyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin elinde bulundurduğu nükleer silahların yok edilmesine dair Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile gerçekleştirdiği görüşmede “gerçek bir ilerleme” kaydedildiğini belirtti.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'la ikili görüşmesinin ardından, Kuzey Kore ziyaretine ilişkin Beyaz Saray'da basın açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı, "Geçen gece gerçek bir ilerleme kaydettiğimiz Kuzey Kore ziyaretinden döndüm. Önümüzde hala uzun bir yol ve yapılacak çok iş olsa da Kuzey Kore'nin elindeki nükleer silahları yok etmesi konusundaki gerçek hedefe giden yolu artık görebiliyoruz." dedi.

Pompeo, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul Toplantıları kapsamında Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile bir araya gelmiş, bu görüşmede Kim Jong-un'un Pompeo'yu Pyongyang'a davet ettiği belirtilmişti.

Bunun üzerine Pompeo, Singapur zirvesindeki taahhütlerin uygulanmasına yönelik ilerleme kaydedilmesi, Kuzey Kore tarafından verilen, nükleer silahların yok edilmesi sözü ve ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong-un arasındaki ikinci zirveye hazırlanmak için pazar günü Kuzey Kore lideriyle başkent Pyongyang'da görüşmüştü.

- Pompeo'dan Büyükelçi Haley yorumu

Öte yandan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in istifa ederek yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasına yönelik ne düşündüğü sorusuna Pompeo, "İyi işler çıkaran Büyükelçi Haley'e teşekkür ediyorum. Haley, 5 aydır beraber çalıştığım harika bir iş arkadaşım. Kendisine, ileriye dair önüne gelen seçeneklerde başarılar diliyorum." şeklinde cevap verdi.

PARTNERÜnlü sunucu köy düğünü yaptıÜnlü sunucu köy düğünü yaptı
Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldiSuudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi
TUSAŞ bir günde 3 ATAK teslim ettiTUSAŞ bir günde 3 ATAK teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkan Donald Trump Beyaz Saray BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kim Jong Un Kuzey Kore nükleer silah Pyongyang

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM içtüzük değişikliği teklifi kabul edildi

TBMM içtüzük değişikliği teklifi kabul edildi

Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi

Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi

İçinde 40 kişi vardı! Alev topuna döndü

İçinde 40 kişi vardı! Alev topuna döndü

Denizli'yi sağanak vurdu! Yollar yarım saatte göle döndü!

Denizli'yi sağanak vurdu! Yollar yarım saatte göle döndü!

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!

Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.