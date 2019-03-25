WASHINGTON (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Rusya'ya "Venezuela'ya daha fazla askeri personel göndermemesi" çağrısı yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Pompeo-Lavrov telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Palladino, açıklamasında, Bakan Pompeo'nun Rus mevkidaşı Lavrov'a, Rusya'nın Venezuela'daki adımları karşısında ABD ile bölgedeki müttefiklerinin boş durmayacağını anlattığını belirtti.

Sözcü Yardımcısı, açıklamasında, "Nicolas Maduro'nun yasa dışı rejimini desteklemek üzere Rusya'nın buraya askeri personel sevk etmesi, geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'ya güçlü şekilde destek veren Venezuela halkının acılarını uzatacaktır. Bakan Pompeo, Rusya'ya yapıcı olmayan adımlarına son verme ve Venezuela halkı için daha parlak bir gelecek isteyen diğer ülkelere katılma çağrısı yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, askeri bir nakliye uçağı ile Venezuela'ya 100'den fazla asker ve 35 ton tıbbi malzeme gönderdiği iddia edilmişti.