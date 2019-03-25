HABER

Pompeo'dan Lavrov'a "Venezuela" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 18:14 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Venezuela'daki son gelişmeleri ele aldı - Telefon görüşmesinde Pompeo, "Rusya'nın Venezuela'ya daha fazla askeri personel sevk etmemesi" çağrısında bulundu

WASHINGTON (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Rusya'ya "Venezuela'ya daha fazla askeri personel göndermemesi" çağrısı yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Pompeo-Lavrov telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Palladino, açıklamasında, Bakan Pompeo'nun Rus mevkidaşı Lavrov'a, Rusya'nın Venezuela'daki adımları karşısında ABD ile bölgedeki müttefiklerinin boş durmayacağını anlattığını belirtti.

Sözcü Yardımcısı, açıklamasında, "Nicolas Maduro'nun yasa dışı rejimini desteklemek üzere Rusya'nın buraya askeri personel sevk etmesi, geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'ya güçlü şekilde destek veren Venezuela halkının acılarını uzatacaktır. Bakan Pompeo, Rusya'ya yapıcı olmayan adımlarına son verme ve Venezuela halkı için daha parlak bir gelecek isteyen diğer ülkelere katılma çağrısı yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, askeri bir nakliye uçağı ile Venezuela'ya 100'den fazla asker ve 35 ton tıbbi malzeme gönderdiği iddia edilmişti.

Venezuela ulusal basınında yer alan haberlerde, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı bir askeri nakliye uçağı ile bir jetin, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na indiği, 100'den fazla Rus askeri ile 35 ton tıbbi malzemenin sevk edildiği ileri sürülmüştü.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Bağcılar'da HAYPADER Özel Eğitim Uygulama okulu törenle açıldıBağcılar'da HAYPADER Özel Eğitim Uygulama okulu törenle açıldı
Erciyes'te çiftler 'Artık Çekilmez Oldun' yarışmasının finalinde mücadele ettiErciyes'te çiftler 'Artık Çekilmez Oldun' yarışmasının finalinde mücadele etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.