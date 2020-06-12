Pompeo'dan Metin Topuz kararına tepki

Pompeo, kararın "hızlı bir şekilde kaldırılmasını" beklediklerini ifade etti.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD İstanbul Başkonsolosluğu eski görevlisi Metin Topuz'un hapis cezasına çarptırılmasını eleştirdi. ABD Başkonsolosluğu'nda görevli iken, "Fetullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) üyeliği suçlaması ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve Perşembe günü "silahlı terör örgütüne yardım etmek"ten, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Topuz ile ilgili açıklamalarda bulunan Pompeo, mahkeme kararının "derin bir rahatsızlık" verdiğini belirtti.

ABD olarak, Türk mahkemesinin verdiği kararın "hızlı bir şekilde kaldırılmasını" beklediklerini dile getiren Bakan Pompeo, söz konusu kararın, "Türk kurumlarına duyulan güvenin altını oyduğunu ve ABD-Türkiye ilişkilerinde gerekli olan güven duygusunu da zedelediğini" ifade etti.

Daha önce ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya benzer bir şekilde Mike Pompeo da, Metin Topuz hakkındaki suçlamaların "mesnetsiz" olduğunu savundu.