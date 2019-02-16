WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Nijerya'da başkanlığa aday olan Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar ile görüşerek, adil ve şeffaf bir seçim çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözü Yardımcısı Robert Palladino, Bakan Pompeo, Başkan Buhari ve Abubakar arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Palladino, açıklamasında, Pompeo'nun yarın yapılacak başkanlık seçiminin özgür, adil, şeffaf ve barışçıl olması gerektiğine vurgu yaptığını belirterek, şunları kaydetti:
"(Pompeo), adayların barış anlaşması imzalamasını ve güvenilir bir seçim olarak çıkan sonucu kabul etmek konusunda verdikleri taahhüdü memnuniyetle karşıladı. Bakan ayrıca, yarınki seçimin Nijerya ve Afrika'da demokrasinin geleceği için kritik önem taşıdığını belirtti."
- Nijerya bugün sandık başına gidecek Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 16 Şubat ve 2 Mart'ta yapılacak seçimlerde yaklaşık 84 milyon seçmen devlet başkanını ve eyalet valilerini seçecek.
Nijeryalılar bugün, başkanlık, senato ve temsilciler meclisi seçimleri için sandık başına gidecek. İki hafta sonra düzenlenecek seçimlerde ise eyalet valileri ve eyalet meclis üyeleri seçilecek.
Bağımsız ve Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) verilerine göre, seçmenlerin yüzde 51'ini 18-35 yaş arası gençler oluşturuyor ve seçimlerde 20 binden fazla aday başvuru yaptı.
200 milyona yaklaşan nüfusuyla Nijerya'da devlet başkanlığı yarışında Tüm İlericiler Kongresi (APC) lideri ve mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile ana muhalefet Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar'ın ismi ön sıralarda yer alıyor.
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