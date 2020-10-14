Pompeo'dan Riyad'a 'İsrail'le İlişkileri Normalleştirme' Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’ı İsrail’le ilişkilerini normalleştirmeye çağırdı. Pompeo ayrıca, Washington’un Riyad’a “güçlü bir silah satış programını” desteklediğini belirtti.

Washington’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan el Suud ile görüşen Pompeo, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Suudi bakanla görüşmesinde, üç tek Tanrı’lı dinin peygamberleri arasında yer alan Hz. İbrahim’in adını taşıyan “İbrahim Anlaşması”nı da gündeme getirdiğini söyledi. Geçen ay ortasında İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında ABD’nin arabuluculuğunda normalleşme anlaşmaları imzalanmıştı.

Pompeo, “Suudi Arabistan’ın da ilişkilerini normalleştirmeyi değerlendireceğini umuyoruz. İbrahim Anlaşması’nın başarısı için sağladıkları yardımlardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi. ABD Dışişleri Bakanı, Riyad’ın Filistinli liderleri ve Filistin Yönetimi’ni de İsrail’le müzakerelere geri dönmeye teşvik edeceğini umut ettiklerini belirtti.