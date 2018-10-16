Pompeo’dan Riyad’a ‘Kaygılıyız’ Mesajı ve Teşekkür

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da görüştü. Gündemde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü üzerinde durulan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti vardı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Mike Pompeo Suudi Arabistan temaslarında Riyad’a Amerika’nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in açıklamasına göre Pompeo, Kral Selman’a olayla ilgili kapsamlı, şeffaf ve gecikmeden yapılan soruşturmaya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suudi Arabistan’ın ardından Türkiye’ye geçerek orada da temaslarda bulunması bekleniyor. Pompeo’nun bu ziyareti aynı zamanda rahip Brunson’ın serbest kalması sonrası iki ülke arasında bu düzeyde yüz yüze gerçekleşen ilk temas olacak.