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Pompeo’dan Riyad’a ‘Kaygılıyız’ Mesajı ve Teşekkür

16.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da görüştü. Gündemde kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti vardı

Pompeo’dan Riyad’a ‘Kaygılıyız’ Mesajı ve Teşekkür

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da görüştü. Gündemde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü üzerinde durulan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti vardı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Mike Pompeo Suudi Arabistan temaslarında Riyad’a Amerika’nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in açıklamasına göre Pompeo, Kral Selman’a olayla ilgili kapsamlı, şeffaf ve gecikmeden yapılan soruşturmaya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suudi Arabistan’ın ardından Türkiye’ye geçerek orada da temaslarda bulunması bekleniyor. Pompeo’nun bu ziyareti aynı zamanda rahip Brunson’ın serbest kalması sonrası iki ülke arasında bu düzeyde yüz yüze gerçekleşen ilk temas olacak.

Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili Suudi Arabistan da kendi soruşturmasını başlatmıştı. CNN televizyonun iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğünü ancak bunun kasıtlı yapılmadığını, Kaşıkçı’nın Türkiye’den kaçırılmasını amaçlayan sorgu sırasında yaşanan terslik sonucunda Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü ancak bunun Suudi Arabistan üst yönetiminden tam bir yetki ve izin alınarak yapılmadığını açıklamaya hazırlanıyor.

Başkan Trump dün Suudi Arabistan Kralı Selman’la yaptığı telefon görüşmesinin ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kaşıkçı’nın akıbetinden kontrol dışı unsurların sorumlu olabileceği imasında bulunmuştu.

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