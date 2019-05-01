WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeyi terketme kararı aldığını fakat Ruslar tarafından bundan vazgeçirildiğini savundu.

Bakan Pompeo, Amerikan kanalı Fox News'e konuşarak, Venezuela'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Maduro'nun kısa bir zaman önce ülkeyi terkederek Küba'ya gitmeyi planladığını belirten Pompeo, "Ruslar devreye girerek Maduro'yu bu kararından vazgeçirdi." ifadelerini kullandı.

Pompeo, "Umarım (Maduro) bu kararı tekrar düşünür ve o uçağa biner. Açıkça belirttiğimiz gibi, biz Venezuela Ulusal Meclisini ve geçici Başkan Juan Guaido'yu destekliyor, Venezuela halkının ekonomilerini geri kazanma zamanının geldiğine inanıyoruz. Böylece aç çocuklar yemek yiyebilir ve hasta olanlar ülkenin sınırında bekleyen ilaçları elde edebilirler." dedi.

- "Maduro'ya destek veren ülkeler tarihin yanlış kısmında"

Mike Pompeo, "Rusya, Çin, Türkiye, Küba, Bolivya, İran, Nikaragua, Urugay, Meksika, Suriye, Güney Afrika, Belarus, Kamboçya ve Kuzey Kore gibi ülkelerin hala Maduro'ya destek verdiği ve ABD yönetiminin bu ülkelere Juan Guaido'yu tanıması için baskı yapıp yapmadığı" ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: