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Pompeo'dan Rusya'ya İdlib uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 20:57 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Zaten evlerini terk etmek zorunda kalan ve şu anda İdlib'de bulunan 3 milyon Suriyeli bu saldırganlıktan dolayı acı çekecekler. Bu iyi değil. Dünya bunu izliyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ve Suriye'nin İdlib'de girişeceği muhtemel bir saldırganlığın ABD tarafından "zaten tehlikeli bir çatışmanın tırmanması olarak" görüleceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'deki son durumla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Moskova'ya İdlib konusunda uyarıda bulunan Pompeo, şunları kaydetti:

"Sergey Lavrov, İdlib'e karşı Suriye ve Rusya'nın (yapacağı) saldırısını savunuyor. Ruslar ve Esed buna izin vermeme konusunda anlaşmışlardı. ABD bunu zaten tehlikeli bir çatışmanın tırmanması olarak görüyor. Zaten evlerini terk etmek zorunda kalan ve şu anda İdlib'de bulunan 3 milyon Suriyeli bu saldırganlıktan dolayı acı çekecekler. Bu iyi değil. Dünya bunu izliyor."

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de önceki gün düzenlediği basın brifinginde Rusya destekli bir Esed rejimi saldırısının İdlib'deki durumu daha kötü hale getireceğini kaydetmiş, kimyasal silah kullanılması durumunda ise ABD'nin seçeneklerinin belli olduğunu söylemişti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis de Suriye'de Beşşar Esed rejiminin muhaliflerin bulunduğu bölgeye kimyasal silahları taşıdığı yönündeki iddialar üzerine yaptığı değerlendirmede, "Bizim yönetimimizin kimyasal silah kullanımına karşı verdiği tepkiyi iki defa gördünüz." ifadesini kullanmıştı.

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ABD ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İdlib Suriye

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