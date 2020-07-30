HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pompeo’dan S-400 Açıklaması

Pompeo’dan S-400 Açıklaması

30.07.2020 19:08 | Son Güncelleme

Senato’da konuşan ABD Dışişleri Bakanı, S-400 alımından sonra açıklanan Türkiye yaptırımlarını nasıl uygulayacaklarını değerlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi

Pompeo’dan S-400 Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımına ABD olarak nasıl bir yanıt vereceklerini değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun oturumunda Demokrat Senatör Bob Menendez’in konuyla ilgili bir sorusunu yanıtlayan Pompeo, “Nihai hedefimizi başarmak için yaptırımları nasıl uygulayacağımızı değerlendirmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Pompeo, Kuzey Akım-2 boru hattının Avrupa’yı “tehdit” etmemesi için “ellerinden geleni yapacaklarını” da vurguladı.

Pompeo, “Hattın Avrupa’yı tehdit etmemesini sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” ifadesini kullandı.

Çin’le ilişkilerin de gündeme geldiği oturumda Pompeo, Pekin’e karşı sert söylemini sürdürerek, Amerika’nın Çin’le ilişkilere dair politikalarının uluslararası camiadan destek gördüğünü belirtti. Bununla birlikte Pompeo, Çin’in Hong Kong’e yönelik yeni güvenlik yasasını destekleyen ülkelerin sayısının az olmasını eleştirdi.

Pompeo, “Çin Komünist Partisi’ni mevcut haliyle, günümüzün ana tehdidi olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

Diğer ülkelerin de, ABD’nin, Huawei’nin 5G ağları için kullanılmaması ve Güney Çin Denizi’ndeki hareketliliklerini arttırma gibi girişimlerini desteklediğini kaydeden Pompeo, “Yoğun diplomatik çabalarımız, Çin Komünist Parti’nin tehdidine karşı uluslararası toplumu bilinçlendirdi, “durum lehimize dönüyor” diye konuştu.

Pompeo, Pekin’in Hong Kong’un özerkliğini hedef alan baskısını destekleyen ülkelerin sayısına şaşırdığını ve “hayal kırıklığına uğradığını” da söyledi, Çin ekonomisinin büyüklüğüne işaret ederek, Pekin’e karşı uluslararası bir ittifakın oluşturulmasının zorluğuna işaret etti.

Pompeo Rusya sorusunu doğrudan yanıtlamadı

Oturumda Pompeo’ya, Moskova’nın Taleban’a Afganistan’da görev yapan Amerikan askerlerini öldürmesi için para teklif ettiği yönündeki haberler de soruldu. Soruya doğrudan bir yanıt vermeyen Pompeo, Afganistan’daki ABD askerlerine yönelik her bir tehdidin farkında olduklarını vurguladı.

Pompeo, ABD’nin Almanya’dan binlerce askerin çekme kararını da savundu.

Başkan Donald Trump’ın Mayıs ayında ABD Dışişleri Bakanlığı baş müfettişi Steve Linick’in görevine aniden son vermesinde kanuna aykırı bir durumun olmadığı görüşünü yineledi, Linick’in uygun olmayan şekilde bilgi sızdırdığı iddiasını yeniden dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş
Türkiye-Yunanistan geriliminde yeni perde! Yaptırım için AB'ye gittilerTürkiye-Yunanistan geriliminde yeni perde! Yaptırım için AB'ye gittiler
Boğaz tahrişi: Neden olur, nasıl geçer?Boğaz tahrişi: Neden olur, nasıl geçer?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

Dikkat! Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Dikkat! Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Dolandırılmıştı! Müge Anlı açıklaması olay oldu

Dolandırılmıştı! Müge Anlı açıklaması olay oldu

Sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!

Sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!

Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

Emniyet'ten 'Ekrem Dönmez' açıklaması

Emniyet'ten 'Ekrem Dönmez' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Diğer Haberler
Avrupa Birliği'nden flaş karar! Türkiye liste dışı kaldı

Avrupa Birliği'nden flaş karar! Türkiye liste dışı kaldı

Türkiye-Yunanistan geriliminde yeni perde! Yaptırım için AB'ye gittiler

Türkiye-Yunanistan geriliminde yeni perde! Yaptırım için AB'ye gittiler

Hindistan'da ilginç kaza kamerada

Hindistan'da ilginç kaza kamerada

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

ABD Başkanı Trump, başkanlık seçimlerinin ertelenmesini istedi

ABD Başkanı Trump, başkanlık seçimlerinin ertelenmesini istedi

Elon Musk, kendisini paylayan Bill Gates'e Michael Jackson şarkısıyla yanıt verdi

Musk, kendisini paylayan Gates'e, Jackson şarkısıyla yanıt verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.