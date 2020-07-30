Pompeo’dan S-400 Açıklaması

Pompeo, “Hattın Avrupa’yı tehdit etmemesini sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” ifadesini kullandı.

Pompeo, Kuzey Akım-2 boru hattının Avrupa’yı “tehdit” etmemesi için “ellerinden geleni yapacaklarını” da vurguladı.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun oturumunda Demokrat Senatör Bob Menendez’in konuyla ilgili bir sorusunu yanıtlayan Pompeo, “Nihai hedefimizi başarmak için yaptırımları nasıl uygulayacağımızı değerlendirmeyi sürdürüyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımına ABD olarak nasıl bir yanıt vereceklerini değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Diğer ülkelerin de, ABD’nin, Huawei’nin 5G ağları için kullanılmaması ve Güney Çin Denizi’ndeki hareketliliklerini arttırma gibi girişimlerini desteklediğini kaydeden Pompeo, “Yoğun diplomatik çabalarımız, Çin Komünist Parti’nin tehdidine karşı uluslararası toplumu bilinçlendirdi, “durum lehimize dönüyor” diye konuştu.

Pompeo, Pekin’in Hong Kong’un özerkliğini hedef alan baskısını destekleyen ülkelerin sayısına şaşırdığını ve “hayal kırıklığına uğradığını” da söyledi, Çin ekonomisinin büyüklüğüne işaret ederek, Pekin’e karşı uluslararası bir ittifakın oluşturulmasının zorluğuna işaret etti.

Pompeo Rusya sorusunu doğrudan yanıtlamadı

Oturumda Pompeo’ya, Moskova’nın Taleban’a Afganistan’da görev yapan Amerikan askerlerini öldürmesi için para teklif ettiği yönündeki haberler de soruldu. Soruya doğrudan bir yanıt vermeyen Pompeo, Afganistan’daki ABD askerlerine yönelik her bir tehdidin farkında olduklarını vurguladı.

Pompeo, ABD’nin Almanya’dan binlerce askerin çekme kararını da savundu.

Başkan Donald Trump’ın Mayıs ayında ABD Dışişleri Bakanlığı baş müfettişi Steve Linick’in görevine aniden son vermesinde kanuna aykırı bir durumun olmadığı görüşünü yineledi, Linick’in uygun olmayan şekilde bilgi sızdırdığı iddiasını yeniden dile getirdi.

