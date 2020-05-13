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  4. Pompeo'dan Salgın Gölgesinde İsrail'e Destek Ziyareti

Pompeo'dan Salgın Gölgesinde İsrail'e Destek Ziyareti

13.05.2020 17:25 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Corona virüsü salgını başladığından bu yana yaptığı ilk yurtdışı ziyaretinde İsrail’e gitti. Havaalanında ABD bayrağı renk ve desenlerinden oluşan bir maske takan Pompeo'nun, İsrailli yetkililerle salgın tedbirleri nedeniyle tokalaşmadığı gözlemlendi

Pompeo'dan Salgın Gölgesinde İsrail'e Destek Ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Corona virüsü salgını başladığından bu yana yaptığı ilk yurtdışı ziyaretinde İsrail’e gitti. Pompeo, bir günlük ziyaretinde, İsrail’deki havaalanında ABD bayrağı renk ve desenlerinden oluşan bir maske taktı, kendisini karşılayan yetkililerle salgın tedbirleri nedeniyle tokalaşmadı.

Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha İsrail’de olmaktan duyduğu memnuniyeti, iki tehditle mücadele ettiklerini söyledi. O tehditleri ‘COVID-19 ve İran’ olarak tanımlayan Pompeo, İsrail ve Amerika’nın bu zorluklara karşı yan yana duracağını ifade etti.

Pompeo’nun İsrail ziyaretindeki gündeminde İran ve bölgesel güvenlik başlıklarının yanı sıra Corona virüsü salgınına karşı ortak mücadele de yer alıyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla yaptığı görüşme sonrası paylaştığı mesajında ise Pompeo, “Karşılaştığımız birçok ortak zorluğun üstesinden gelebilmenin yolları hakkında verimli bir görüşme yaptık” dedi. Pompeo, “ABD’nin her zaman olduğu gibi İsrail’de harika bir dostu var ve İsrail’in güvenliğine olan bağlılığımız tamdır” diye ekledi.

Pompeo, Netanyahu’yla görüşmesinin ardından Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve yeni koalisyon ortağı Benny Gantz’la görüştü. Yeni koalisyon hükümetinin yemin ederek göreve başlama törenini Pompeo ziyareti nedeniyle Perşembe gününe ertelediği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı’nın ziyareti sırasında Batı Şeria’da Çarşamba günü yaşanan şiddet olaylarında 15 yaşında Filistinli bir gencin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de İsrail ordusunun ateş açması sonucu yaralandığını açıkladı. Pompeo ve Netanyahu görüşmesinde Batı Şeria’daki bu gelişme gündeme gelmedi.

Salı günü Batı Şeria’nın kuzeyinde çatıdan atılan taşın isabet ettiği İsrail askeri hayatını kaybetmişti. Pompeo askerin ölümüyle ilgili baş sağlığı dileklerini paylaştı ve İsrail’in kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Amerika’nın bu çabaları desteklediğini kaydetti.

Başkan Donald Trump’ın Ocak ayında Washington’da İsrail Başbakanı Netanyahu’yla birlikte açıkladığı planda İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarının neredeyse tamamının İsrail’e kalması öneriliyor.

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