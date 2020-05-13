Pompeo'dan Salgın Gölgesinde İsrail'e Destek Ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Corona virüsü salgını başladığından bu yana yaptığı ilk yurtdışı ziyaretinde İsrail’e gitti. Pompeo, bir günlük ziyaretinde, İsrail’deki havaalanında ABD bayrağı renk ve desenlerinden oluşan bir maske taktı, kendisini karşılayan yetkililerle salgın tedbirleri nedeniyle tokalaşmadı.

Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha İsrail’de olmaktan duyduğu memnuniyeti, iki tehditle mücadele ettiklerini söyledi. O tehditleri ‘COVID-19 ve İran’ olarak tanımlayan Pompeo, İsrail ve Amerika’nın bu zorluklara karşı yan yana duracağını ifade etti.

Pompeo’nun İsrail ziyaretindeki gündeminde İran ve bölgesel güvenlik başlıklarının yanı sıra Corona virüsü salgınına karşı ortak mücadele de yer alıyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla yaptığı görüşme sonrası paylaştığı mesajında ise Pompeo, “Karşılaştığımız birçok ortak zorluğun üstesinden gelebilmenin yolları hakkında verimli bir görüşme yaptık” dedi. Pompeo, “ABD’nin her zaman olduğu gibi İsrail’de harika bir dostu var ve İsrail’in güvenliğine olan bağlılığımız tamdır” diye ekledi.