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Pompeo’dan skandal Türkiye haritası

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 15:33 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela muhalif lideri Juan Guaido destekçilerini gösteren bir dünya haritası paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela muhalif lideri Juan Guaido destekçilerini gösteren bir dünya haritası paylaştı. Haritada Türkiye’nin ikiye ayrılmış şekilde gösterilmesi Türk kullanıcıların tepkisine neden oldu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabı üzerinden Venezuela’da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido’yu destekleyen ülkeleri gösteren bir dünya haritası yayınladı. Haritada Türkiye’nin batısından geçen bir çizgiyle ülkeyi ikiye bölerek gösterilmesi ise Türk kullanıcıların tepkisine yol açtı. Bazı kullanıcıların, “Türkiye haritası değiştirilmiş. Böyle bir haritayı nasıl paylaşırsınız. Büyük bir hata. Kimse Türkiye’yi asla bölemeyecek. Bu çok saygısız” şeklinde yorum yaptığı kaydedildi.

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