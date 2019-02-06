Pompeo’dan Suriye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo “Suriye’den askerlerimizi çekmemiz mücadelemize son verdiğimiz anlamına gelmez” dedi.
Kartal'da bir bina çöktü! Enkazda zamana karşı yarış
Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!
Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum