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Pompeo’dan Suriye açıklaması

06.02.2019 17:53 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo “Suriye’den askerlerimizi çekmemiz mücadelemize son verdiğimiz anlamına gelmez” dedi.

Pompeo’dan Suriye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo “Suriye’den askerlerimizi çekmemiz mücadelemize son verdiğimiz anlamına gelmez” dedi.

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