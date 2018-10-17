Pompeo'dan Suudi Arabistan'daki temaslarıyla ilgili açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda gerçeklerin belirlenmesi ve sorumluların bulunmasına dair ciddi taahhütleri olduğunu savundu.

Başkan Donald Trump'ın isteği üzerine kayıp gazeteci Kaşıkçı'nın akıbetini görüşmek için Suudi Arabistan'a giden Bakan Pompeo, görüşmelerine dair yazılı bir açıklama yaptı.

Pompeo açıklamasında, Kral Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüştüğünü belirterek, "Direkt ve içten bir görüşme gerçekleştirdik. Geniş, saydam ve zamanlı bir incelemenin önemini vurguladım ve Suudi liderliği de bu konuda yardımcı olacağına söz verdi." ifadelerini kullandı.

Trump ile Veliaht Prens arasında gerçekleşen telefon görüşmesine atıfta bulunan Pompeo, Prens Muhammed bin Selman'ın "ciddi ve güvenilir bir soruşturma başlatıldığını" söyleyerek, Suudi liderliğin İstanbul konsolosluğunda yaşananlardan haberleri olduğu iddialarını "kuvvetle reddettiğini" belirtti.